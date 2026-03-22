Erlent

Trump gefur Írönum tveggja daga niðurtalningu

Jón Þór Stefánsson skrifar
Donald Trump segist ætla að gjöreyða orkuinnviðum Íran verði Hormússundið ekki opnað.
Donald Trump segist ætla að gjöreyða orkuinnviðum Íran verði Hormússundið ekki opnað.

Donald Trump Bandaríkjaforseti segist gefa Íran 48 klukkustundir til þess að opna Hormússundið að fullu, án nokkurrar ógnar. Verði það ekki gert muni Bandaríkin hæfa og gjöreyða ýmsum orkuinnviðum Írana.

Þetta kom fram í færslu Trumps á eigin samfélagsmiðli, Truth Social. Færslan birtist í gærkvöldi, en nú þegar eru liðnar átta klukkustundir af tveggja daga niðurtalningu Trumps.

Í færslu sinni tekur Trump fram að ef af verði af þessum árásum Bandaríkjanna á orkuver í Íran verði byrjað á því stærsta.

Síðan í gær hafa Íranir og Ísraelsmenn gert á vígsl árásir á orkuinnviði hvors annars.

Íranir hafa svarað Trump og segjast munu sjálfir gera árásir á orkuinnviði í Miðausturlöndum sem tengist Bandaríkjunum, verði af hótunum hans.

Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Donald Trump

Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið