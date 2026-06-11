Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. júní 2026 12:01 Skrifstofur Hagkaupa eru í Skútuvogi. Vísir/Vilhelm Hótun barst skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi í Reykjavík í dag. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Sérsveit Ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu vegna málsins. Sigurður Reynaldsson framkvæmdastjóri Hagkaupa staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann gat ekki sagt til um það hvers eðlis hótunin var. Það hafi hins vegar verið metið sem svo að skynsamlegast væri að senda alla starfsmenn heim í öryggisskyni. Þeir sem áttu erindi í skrifstofur Hagkaupa í dag gera sparað sér ferðina.Vísir/Vilhelm Málið segir hann til rannsóknar hjá lögreglu og að Hagkaup fari eftir þeirra fyrirmælum. Fréttastofa náði sambandi við skrifstofuna í Skútuvogi þar sem einn starfsmaður er eftir til að sinna allra nauðsynlegustu verkefnum. Veist þú meira um málið? Við tökum á móti ábendingum af öllu tagi á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Fulltrúar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem Vísir hefur rætt við segjast ekki búa yfir upplýsingum um málið að svo stöddu. Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, segir í samtali við Vísi að sérsveitin hafi aðstoðað Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna málsins en að öðru leyti verði Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að veita upplýsingar um málið. Sérsveitin er ávallt kölluð til þegar grunur er um vopnaburð en í ábendingu sem barst fréttastofu var talað um að hótunin fæli í sér notkun skotvopns. Fréttin hefur verið uppfærð. Matvöruverslun Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Innlent Fleiri fréttir Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Sjá meira