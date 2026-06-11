Innlent

Rýmdu skrif­stofur Hag­kaupa vegna hótunar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Skrifstofur Hagkaupa eru í Skútuvogi.
Skrifstofur Hagkaupa eru í Skútuvogi. Vísir/Vilhelm

Hótun barst skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi í Reykjavík í dag. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Sérsveit Ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu vegna málsins.

Sigurður Reynaldsson framkvæmdastjóri Hagkaupa staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann gat ekki sagt til um það hvers eðlis hótunin var. Það hafi hins vegar verið metið sem svo að skynsamlegast væri að senda alla starfsmenn heim í öryggisskyni.

Þeir sem áttu erindi í skrifstofur Hagkaupa í dag gera sparað sér ferðina.Vísir/Vilhelm

Málið segir hann til rannsóknar hjá lögreglu og að Hagkaup fari eftir þeirra fyrirmælum. 

Fréttastofa náði sambandi við skrifstofuna í Skútuvogi þar sem einn starfsmaður er eftir til að sinna allra nauðsynlegustu verkefnum.

Veist þú meira um málið? Við tökum á móti ábendingum af öllu tagi á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.

Fulltrúar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem Vísir hefur rætt við segjast ekki búa yfir upplýsingum um málið að svo stöddu.

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, segir í samtali við Vísi að sérsveitin hafi aðstoðað Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna málsins en að öðru leyti verði Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að veita upplýsingar um málið.

Sérsveitin er ávallt kölluð til þegar grunur er um vopnaburð en í ábendingu sem barst fréttastofu var talað um að hótunin fæli í sér notkun skotvopns.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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