„Ég held að Pútín sé umkringdur fólki með ólíkar skoðanir. Helmingur vill halda stríðinu áfram. Helmingur vill stoppa. Og ég held að þeir sem koma úr viðskiptalífinu skilji að efnahagslega er ástandið í Rússlandi hræðilegt. Það er að hruni komið.“
Þetta segir Vólódimír Selenskí, forseti Úkraínu, í viðtali við The Guardian. Til umræðu var fundur hans með rússneska auðmanninum Roman Abramovich, sem virðist hafa tekið sér hlutverk milligöngumanns milli stjórnvalda í Moskvu og Kænugarði.
Að sögn Selenskís sagði hann við Abramovich að hann myndi aldrei samþykkja að gefa eftir Donbas-héruðin, eins og Vladimír Pútín Rússlandsforseti hefur krafist.
Selenskí segir í viðtalinu að hernaðarlega sé Úkraína nú í bestu stöðu sem hún hefur verið síðastliðin tvö og hálft ár. „Við getum ekki fullyrt að Rússland sé að tapa stríðinu en við getum sagt að dag eftir dag eru þeir að tapa forskotinu,“ segir forsetinn.
Að sögn Selenskís eru Rússar að tapa að minnsta kosti 30 þúsund hermönnum á mánuði; um 23 til 24 þúsund sem eru drepnir og aðrir sem snúa heim alvarlega særðir. Hann segir mannfallið minna meðal Úkraínumanna.
Forsetinn bendir einnig á að þróunin á alþjóðasviðinu hafi ekki reynst Rússum hagfelld en þeir hafa meðal annars tapað stuðningsmönnum í valdastöðum í nýafstöðnum kosningum í Ungverjalandi, Armeníu og Aserbaídsjan.
„Þeir eru einangraðir innan Evrópu og einnig frá Bandaríkjunum. Þannig að þeir standa einir,“ segir Selenskí.
Hafa ber í huga að forsetinn hefur haldið sig við að lofa stuðning Bandaríkjamanna þrátt fyrir að verulega hafi fjarað undan honum eftir að Donald Trump komst aftur til valda.
Selenskí harmar þó í viðtalinu að Úkraína hafi ekki notið stuðnings á við Ísrael og bandamenn Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum. „Það er miður,“ segir hann.
Aðspurður um árásir Úkraínumanna á skotmörk í Rússlandi, segir forsetinn þeim öðrum þræði ætlað að fá Rússa til að upplifa það á eigin skinni hvernig það er að búa við stöðug átök.
„Sigur í þessu stríði vinnst þegar rússneskt samfélag áttar sig á því að stríðið er hræðilegt, að það það er ekki bara harmleikur fyrir einhvern annan langt í burtu heldur líka fyrir það sjálft. Og ég held að það sé að gerast.“