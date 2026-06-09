Ísraelsher hefur hvatt íbúa Tyre í suðurhluta Líbanon til að yfirgefa borgina, aðeins degi eftir að ráðamenn í Ísrael og Íran sögðust myndu láta af árásum ef hinn aðilinn gerði slíkt hið sama.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sagði Ísraela myndi láta af árásum á Íran ef Íranir hættu að gera árásir á Ísrael og leiðtogar Íran sögðust myndu hætta árásum á Líbanon ef Ísraelsmenn létu af árásum sínum á Líbanon.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði áður sagt að báðir aðilar þyrftu að samstundis af árásum.
Avichay Adraee, talsmaður Ísraelshers gagnvart þeim sem tala arabísku, sagði á X í morgun að það setti fólk í hættu að halda sig nærri innviðum tengdum Hezbollah. Allar byggingar tengdar hernaði Hezbollah gætu orðið að skotmarki.
Íbúar Tyre hafa verið hvattir til að forða sér norður, handan árinnar Zahrani.
Að sögn Adraee má rekja ákvörðun Ísraelsmanna um að ráðast gegn Tyre til meintra brota Hezbollah gegn gildandi vopnahléi, með árásum á Ísrael.
Ríkisfréttastofa Líbanon greindi frá því í morgun að fjórir hefðu þegar fallið í árásum Ísraelshers í suðurhluta landsins.