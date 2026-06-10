Að minnsta kosti tólf eru látnir og níu særðir eftir skotárás í Cleveland, úthverfi Jóhannesarborgar í Suður-Afríku, í gærkvöldi. Samkvæmt lögreglu var árásin framkvæmd að tíu eða fleiri einstaklingum.
Skotárásin átti sér stað í „óformlegri byggð“ í Cleveland en árásarmennirnir eru sagðir hafa ekið saman á staðinn í lítilli rútu. Þá fóru þeir um byggðina, skutu á íbúa og flúðu síðan í sömu bifreið.
Níu karlmenn og þrjár konur létust í árásinni. Ellefu voru úrskurðaðir látnir á vettvangi en einn lést á sjúkrahúsi.
Umrædd byggð er samansafn skúra og kofa sem komið hefur verið upp. Ástæður árásarinnar liggja ekki fyrir og enn sem komið er hefur enginn verið handtekinn.
Um 20 manns létust í tveimur skotárásum í Jóhannesarborg í desember. Samkvæmt Wasshington Post tengjast árásir af þessu tagi oft ólöglegri námastarfsemi, sem er einmitt starfrækt í Cleveland.