Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. júní 2026 10:47 Kolbeinn Reginsson telur víst að meirihluti Kópavogsbúa sé á móti uppbyggingu nýs miðbæjar þrátt fyrir dræma þátttöku í undirskriftarlista. Vinir Hamraborgar segja það sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað nafn sitt undir undirskriftarlista þar sem skorað er á bæjaryfirvöld að endurskoða áform um þéttingu og uppbyggingu í miðbæ Kópavogs. Einn þeirra segir draumatölu undirskrifta vera 2500 en þegar þetta er skrifað hafa 187 skrifað undir. „Það er sorglegt hve illa er tekið undir þennan undirskriftalista,“ skrifar Kolbeinn Reginsson fyrrverandi bæjarfulltrúi í Facebook hópinn Vinir Hamraborgar og vísar þar til undirskriftarsöfnunar hópsins. Gríðarleg breyting verður á Hamraborg í Kópavogi á næstu árum þar sem stendur til að reisa nýjan miðbæ og íbúðir. Undirskriftarlisti Vina Hamraborgar ber heitið „Björgum miðbæ Kópavogs“ og segist hópurinn þar vilja byggja fallegan og mannbætandi bæ en ekki niðurdrepandi háreist blokkahverfi. „Það að vera orðinn venjulegur og óbreyttur Kópavogsbúi aftur, við höfum svo fá tæki annað en Facebook til að koma þessu á legg, við erum reyndar komin með upp undir tvöhundruð undirskriftir og það er gaman að skoða samanburðinn, hvað það þýðir en sá flokkur sem fékk fæst atkvæði hann fékk þrjú hundruð, þannig við erum nánast að geta stofnað stjórnmálaflokk og Framsóknarflokkurinn fékk tvö þúsund, svo það eru nú ekki fleiri atkvæði á bakvið þessa flokka heldur en þetta og ef við getum safnað þessum undirskriftum, þá erum við komin með rödd,“ segir Kolbeinn í samtali við Vísi. Getur verið að þessi fjöldi undirskrifta sé til marks um það að Kópavogsbúar séu sáttir við nýjan miðbæ? „Það kemur þannig út. Það er bara alveg ótrúlega erfitt að fá fólk til að skrifa undir, því það þarf að nota rafræn skilríki, það vitum við því við höfum gert þetta áður og við vorum næstum því rög við að beita þessari aðferð. Ég fæ miklu fleiri læk á síðuna heldur en undirskriftir.“ Þú telur að meirihluti Kópavogsbúa sé á móti þessari uppbyggingu? „Ég setti þetta á hverfissíðurnar og undirtektirnar þar voru miklar. Ég veit að það er enginn spenningur fyirr því að fá þessar blokkir hérna upp og fólk getur ekki lesið teikningar og ég veit að fólk sem er núna í bæjarstjórn hefur aldrei getað lesið teikningar.“ Kolbeinn segir að það standi til að byggja fimm blokkir á pari við Engihjallablokkirnar á reitnum, með tveggja hæða bílakjöllurum. Aðeins lengra frá Hamraborg, á Traðarreitnum svokallaða eigi að byggja sjö átta hæða blokkir, með tvöföldum bílakjallara. „Þannig að fjöldi fólks sem getur búið hérna er á pari við þorp úti á landi. Ég bara spyr, ef meirihluti Kópavogsbúa vill þetta í staðinn fyrir það sem er, það er enginn miðbær í Kópavogi, ef þú berð þetta saman við miðbæ í Selfossi, Hafnarfirði, Garðabæ, þar er einhver miðbæjarmynd, hér er ekki einu sinni val um það hvernig þetta á að líta út sem íbúar myndu fá að kjósa um.“ Hann segist ekki endilega vilja að miðbærinn yrði byggður upp í svipuðum stíl og á Selfossi sem dæmi, þar sem nýr miðbær í norrænum stíl reis nýlega. Hann hafi ýmsar hugmyndir um útlit sem hann hafi deilt með Vinum Hamraborgar. En eftir að þessi frétt birtist, þá hlýtur fjöldi undirskrifta að rjúka upp? „Vonandi. Segjum að við náum jafnmörgum atkvæðum og Framsóknarflokkurinn, sem er nú kominn í meirihlutasamstarf, við náum ekki níu þúsund eins og Sjálfstæðisflokkurinn, en þá erum við komin með dágóðan hóp sem mér finnst skipta máli.“ Hvaða tala er draumatala, sem væri þannig að þér þætti ekki vera hægt að líta framhjá undirskriftalistanum? „2500. Vegna þess að það er svipuð tala og Vinir Kópavogs fengu á sínum tíma og fengu þá tvo menn inn.“ Kópavogur Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Fleiri fréttir Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Almenningur ekki talinn eiga rétt á upplýsingum um ETS-sérlausn Barn réðst með belti á önnur börn Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Sjá meira