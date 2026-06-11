Innlent

Flekahreyfingar innan Sam­fylkingar

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Vísir/Anton Brink

Hópur félagsmanna Samfylkingar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsir krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rædd á vettvangi flokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins. Mikil sóknarfæri séu á vinstri væng stjórnmálanna.

Fimmtíu og fimm jafnaðarmenn mótmæla lagasetningunni í aðsendri grein á Vísi í dag og fara fram á að framkvæmdin verði stöðvuð. Þeir lýsa krappri hægri beygju í stefnu Samfylkingar og segja hana í andstöðu við meginstefnu flokksins. Hópurinn krefst þess að Samfylkingin taki málið til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta áframhald þróunar sem hófst fyrir síðustu Alþingiskosningar.

„Þá færði núverandi formaður flokkinn ansi langt í íhaldsátt þegar kemur að málefnum innflytjenda og hælisleitenda, frá þessari klassísku áherslu jafnaðarmanna á mannréttindi, fjölmenningu, fjölbreytni og mannhelgi,“ segir Eiríkur.

Einn núverandi borgarfulltrúi er í hópnum; hinn nýkjörni Stein Olav Romslo en meðal annarra eru fyrrverandi formaður og fyrrverandi ráðherrar, þingmenn og borgarfulltrúar. Eiríkur telur það einföldun að tala um birtingarmynd gömlu Samfylkingarinnar og hinnar nýju, líkt og stundum er talað um. Hér sé um að ræða áherslumun í öllu baklandi flokksins.

„Samfylkingarfólk í heild sinni hefur ekki endilega fylgt eftir þessari augljósu stefnubreytingu sem orðið hefur í íhaldsátt og sá klofningur er einfaldlega að kristallast í þessu máli.“

Sóknarfæri til vinstri

Hann segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins. Samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en á sama tíma sé hluti stuðningsmanna að hugsa sér til hreyfings.

„Og það eru alveg mjög mikil sóknarfæri í íslenskum stjórnmálum til vinstri, sem eru ekki með fulltrúa á þingi og þar gæti alveg orðið einhver gerjun. Við höfum séð svona þróun í löndunum í kringum okkur, meðal Sósíaldemókrata í Danmörku sem hafa á einhvern hátt skipt um stuðningshóp. Þetta gæti leitt til einhvers konar umskipta í fylgisstabba flokksins.“

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