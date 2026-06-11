Flekahreyfingar innan Samfylkingar Sunna Sæmundsdóttir skrifar 11. júní 2026 12:22 Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Vísir/Anton Brink Hópur félagsmanna Samfylkingar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsir krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rædd á vettvangi flokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins. Mikil sóknarfæri séu á vinstri væng stjórnmálanna. Fimmtíu og fimm jafnaðarmenn mótmæla lagasetningunni í aðsendri grein á Vísi í dag og fara fram á að framkvæmdin verði stöðvuð. Þeir lýsa krappri hægri beygju í stefnu Samfylkingar og segja hana í andstöðu við meginstefnu flokksins. Hópurinn krefst þess að Samfylkingin taki málið til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta áframhald þróunar sem hófst fyrir síðustu Alþingiskosningar. „Þá færði núverandi formaður flokkinn ansi langt í íhaldsátt þegar kemur að málefnum innflytjenda og hælisleitenda, frá þessari klassísku áherslu jafnaðarmanna á mannréttindi, fjölmenningu, fjölbreytni og mannhelgi,“ segir Eiríkur. Einn núverandi borgarfulltrúi er í hópnum; hinn nýkjörni Stein Olav Romslo en meðal annarra eru fyrrverandi formaður og fyrrverandi ráðherrar, þingmenn og borgarfulltrúar. Eiríkur telur það einföldun að tala um birtingarmynd gömlu Samfylkingarinnar og hinnar nýju, líkt og stundum er talað um. Hér sé um að ræða áherslumun í öllu baklandi flokksins. „Samfylkingarfólk í heild sinni hefur ekki endilega fylgt eftir þessari augljósu stefnubreytingu sem orðið hefur í íhaldsátt og sá klofningur er einfaldlega að kristallast í þessu máli.“ Sóknarfæri til vinstri Hann segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins. Samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en á sama tíma sé hluti stuðningsmanna að hugsa sér til hreyfings. „Og það eru alveg mjög mikil sóknarfæri í íslenskum stjórnmálum til vinstri, sem eru ekki með fulltrúa á þingi og þar gæti alveg orðið einhver gerjun. Við höfum séð svona þróun í löndunum í kringum okkur, meðal Sósíaldemókrata í Danmörku sem hafa á einhvern hátt skipt um stuðningshóp. Þetta gæti leitt til einhvers konar umskipta í fylgisstabba flokksins.“ Samfylkingin Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Brottfararstöð fyrir útlendinga Alþingi Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Innlent Fleiri fréttir Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Sjá meira