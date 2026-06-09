Öll spjót standa nú á Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, vegna ætlaðra hagsmunaárekstra, frændhygli og spillingar. Málin tengjast meðal annars samtökum eiginkonu Kristersson og systur hennar.
Kaupahéðnar og áhrifamenn eru sagðir hafa getað fengið greiðan aðgang að Kristersson með því að bjóða sig fram til sjálfboðaliðastarfa fyrir Fållökna-sjóðinn, samtök á vegum Birgittu Ed, eiginkonu forsætisráðherrans.
Dæmi eru sögð um að fyrrum sjálfboðaliðar hafi í kjölfarið verið skipaðir í áhrifastöður í ríkisstjórn Kristersson. Þá er losarabragur sagður á öryggismálum. Þannig þurfti blaðamaður Aftonbladet aðeins að lýsa yfir áhuga sínum á að vinna fyrir sjóðinn til þess að komast í návígi við Kristersson sjálfan.
Í síðasta mánuði töldu sænskir stjórnsýslufræðingar svo Kristersson hefði átt í skýrum hagsmunaárekstri þegar stóraukin framlög til samtaka mágkonu hans voru samþykkt.
Ríkisstjórn Kristersson samþykkti að nærri því tvöfalda framlag til Teach for Sweden, félagasamtaka sem mennta kennara, á fundi sem forsætisráðherrann sat í apríl, að sögn sænskra fjölmiðla.
Marita Bildt, systir Birgittu Ed, hefur setið í stjórn Teach for Sweden frá 2021. Síðan þá hafa ríkisframlög til samtakanna rúmlega tvöfaldast.
Teach for Sweden hafði þegar verið eyrnamerktar fimmtán milljónir sænskra króna en í fjáraukalögum sem ríkisstjórnin samþykkti voru tólf milljónum bætt við. Í heildina fengu samtökin því jafnvirði rúmra 357 milljóna íslenskra króna frá ríkisstjórn Kristersson.
Talskona Kristersson sagði framlög til samtakanna hafa farið í gegnum hefðbundið ferli við fjárlagagerð. Forsætisráðherrann hefði ekki verið persónulega inn í fjárlagagerðinni í svo miklum smáatriðum.
Olle Lundin, prófessor í stjórnsýslulögum, sagði við sænska ríkisútvarpið að hann teldi þetta nokkuð skýran hagsmunaárekstur hjá forsætisráðherranum.
„Mitt mat er að hann sé vanhæfur. Hann hefði ekki átt að vera á þessum fundi,“ sagði Lundin.
Bæði mál eru þau bagalegustu fyrir Kristersson enda aðeins rúmir þrír mánuðir til þingkosninga. Moderata-flokkur hans hefur mælst með tæplega fimmtungsfylgi í skoðanakönnunum, nokkru minni en jaðarhægriflokkurinn Svíþjóðardemókratar.
Svíþjóðardemókratar hafa stutt minnihlutastjórn Kristersson. Hann boðaði fyrr á þessu ári að hann tæki þá með sér í ríkisstjórn ef hann fengi til þess umboð í þingkosningunum í haust.
Jafnaðarmenn mælast með mest fylgi í könnunum, í kringum þriðjung.