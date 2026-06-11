Innlent

Hótaði að beita skot­vopni

Birgir Olgeirsson skrifar
Skrifstofur Haga eru í Skútuvogi í Reykjavík. Hagar eru móðurfélag Hagkaups, Olís og Bónuss.
Skrifstofur Haga eru í Skútuvogi í Reykjavík. Hagar eru móðurfélag Hagkaups, Olís og Bónuss.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft uppi á manni sem grunaður er um að hafa hótað starfsfólki Haga í dag. Lögregla telur sig vita hver maðurinn er en hefur ekki náð tali af honum.

Samkvæmt heimildum Vísis hringdi maðurinn á skrifstofu Haga og hótaði að mæta þangað og beita skotvopni. Í kjölfarið var lögreglu gert viðvart og sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til aðstoðar.

Hagar ákváðu að senda starfsfólk skrifstofunnar heim í öryggisskyni á meðan málið var til skoðunar. Aðgerðir lögreglu beindust að því að bregðast við hótuninni, tryggja vettvang og reyna að hafa uppi á manninum.

Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun um hvaða maður hafi verið þar að verki. Hann hafi þó ekki enn verið handtekinn og lögregla hafi ekki náð að ræða við hann.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið