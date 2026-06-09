Erlent

Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Banda­ríkjanna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump segir það nauðsynlegt að bregðast við árásinni.
Donald Trump segir það nauðsynlegt að bregðast við árásinni. EPA

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjahers. Það sé nauðsynlegt að bregðast við árásinni.

„Ég hef rétt í þessu fengið tilkynningu frá okkar frábæra her að í nótt hafi Íranir skotið niður eina af okkar hátæknivæddu Apache-þyrlum í eftirlitsflugi yfir Hormússund,“ skrifar Trump í færslu á Truth Social.

Tveir flugmenn voru um borð, báðir heilir á húfi og ómeiddir. 

„Engu að síður verða Bandaríkin, af nauðsyn, að bregðast við þessari árás.“

Í byrjun apríl komust Bandaríkin, Ísrael og Íran að vopnahléssamkomulagi. Fyrir nokkrum dögum kom hins vegar aftur til átaka milli Ísraels og Íran. Það var fyrsta árás Írana á Ísrael í tæpan mánuð og hefndu Ísraelar með sinni eigin árás.

Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Donald Trump

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