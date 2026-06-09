Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjahers. Það sé nauðsynlegt að bregðast við árásinni.
„Ég hef rétt í þessu fengið tilkynningu frá okkar frábæra her að í nótt hafi Íranir skotið niður eina af okkar hátæknivæddu Apache-þyrlum í eftirlitsflugi yfir Hormússund,“ skrifar Trump í færslu á Truth Social.
Tveir flugmenn voru um borð, báðir heilir á húfi og ómeiddir.
„Engu að síður verða Bandaríkin, af nauðsyn, að bregðast við þessari árás.“
Í byrjun apríl komust Bandaríkin, Ísrael og Íran að vopnahléssamkomulagi. Fyrir nokkrum dögum kom hins vegar aftur til átaka milli Ísraels og Íran. Það var fyrsta árás Írana á Ísrael í tæpan mánuð og hefndu Ísraelar með sinni eigin árás.