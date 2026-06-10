Til óeirða kom í nótt í Belfast á Norður-Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir hafa farið um hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni.
Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld en hinn grunaði, maður af súdönskum uppruna, er nú í haldi lögreglu. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins árið 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla.
Michelle O'Neill forsætisráðherra Norður-Írlands hefur fordæmt ofbeldið og segir menn sem fari grímuklæddir um í hópum vera hugleysingja af verstu sort. Slökkviliðið segist hafa fengið sextíu og tvær tilkynningar um íkveikjur í nótt, flestar þeirra í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður-Írlandi.
Þá sagði breska ríkisútvarpið frá því í gærkvöldi að mótmælendur af svipuðum toga hefðu einnig safnast saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi.