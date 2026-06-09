Bandaríkjamenn ráðast á Íran Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. júní 2026 21:23 Trump sagði fyrr í dag að Bandaríkin myndu bregðast við árás Írana. vísir/getty Bandaríkjamenn hafa hafið árás gegn Íran eftir að Íranir skutu niður þyrlu Bandaríkjahers. Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum X. Árásin hófst klukkan fimm á staðartíma, níu um kvöld á íslenskum tíma. „Þessi aðgerð er í réttu hlutfalli við tilefnislausa árás Írana,“ segir í færslunni. Færslan var uppfærð nokkrum mínútum síðar til að taka fram að árásin væri svar þeirra við árás Írana á Apache-þyrluna. Fyrr í dag greindi Donald Trump Bandaríkjaforseti frá því í færslu á Truth Social að Íranir hefðu skotið niður þyrlu Bandaríkjahers. Vegna þessa væri nauðsynlegt að bregðast við árásinni en greindi hann ekki nánar frá því hver vibrögðin yrðu. Fyrir nokkrum dögum hófu Íranir að árásir gegn Ísrael eftir að Ísraelar gerðu árásir í höfuðborg Líbanon. Vopnahlé er bæði í gildi á milli Bandaríkjanna, Ísrael og Íran og á milli Ísraela og Líbanon, þar sem Hezbollah-samtökin eru hvað stærst. Ísraelar svöruðu fyrir árásina en átökunum lauk síðan um sólarhring síðar. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Innlent Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Innlent Bandaríkjamenn ráðast á Íran Erlent Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Hæsta einstaka tjónið vegna netglæpa 114 milljónir króna Innlent Fleiri fréttir Bandaríkjamenn ráðast á Íran Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag Armenar horfa áfram til vesturs eftir kosningar Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Marius látinn laus Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Sjá meira