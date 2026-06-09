Erlent

Banda­ríkja­menn ráðast á Íran

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Trump sagði fyrr í dag að Bandaríkin myndu bregðast við árás Írana.
Trump sagði fyrr í dag að Bandaríkin myndu bregðast við árás Írana. vísir/getty

Bandaríkjamenn hafa hafið árás gegn Íran eftir að Íranir skutu niður þyrlu Bandaríkjahers. 

Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum X. Árásin hófst klukkan fimm á staðartíma, níu um kvöld á íslenskum tíma.

„Þessi aðgerð er í réttu hlutfalli við tilefnislausa árás Írana,“ segir í færslunni.

Færslan var uppfærð nokkrum mínútum síðar til að taka fram að árásin væri svar þeirra við árás Írana á Apache-þyrluna.

Fyrr í dag greindi Donald Trump Bandaríkjaforseti frá því í færslu á Truth Social að Íranir hefðu skotið niður þyrlu Bandaríkjahers. Vegna þessa væri nauðsynlegt að bregðast við árásinni en greindi hann ekki nánar frá því hver vibrögðin yrðu.

Fyrir nokkrum dögum hófu Íranir að árásir gegn Ísrael eftir að Ísraelar gerðu árásir í höfuðborg Líbanon. Vopnahlé er bæði í gildi á milli Bandaríkjanna, Ísrael og Íran og á milli Ísraela og Líbanon, þar sem Hezbollah-samtökin eru hvað stærst.

Ísraelar svöruðu fyrir árásina en átökunum lauk síðan um sólarhring síðar.

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