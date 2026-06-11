Finnur ekki fyrir sársauka Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. júní 2026 14:13 Maðurinn heimsótti Landspítalann og vildi láta rannsaka sig betur. Vísir/Vilhelm Þrír íslenskir bræður hafa greinst með meðfætt sársaukaleysi og er sjúkrasaga eins þeirra rakin í nýjasta Læknablaðinu. Þar kemur fram að sá hafi meðal annars bitið fremst af tungunni í æsku án þess að finna fyrir því og upplifi hvassa hluti meira eins og snertingu. Í Læknablaðinu kemur fram að um sé að ræða meðfætt sársaukaleysi (e. congenital insensitivity to pain, CIP) og að það nái yfir ýmsa geysilega sjaldgæfa erfðasjúkdóma sem einkennast af vöntun á sársaukaskyni frá fæðingu, á meðan athygli veki að önnur starfsemi taugakerfisins er oftast, í stórum dráttum eðlileg. Þar segir að fyrst hafi verið greint frá bræðrunum þremur í Læknablaðinu árið 1978 og komið fram að foreldrarnir hafi verið einkennalausir. Þrjú af sex alsystkinum hafi verið með CIP og fjögur hálfsystkini voru einkennalaus. Yngsti bróðirinn, sá sem fjallað er um í Læknablaðinu er í dag 69 ára gamall og hafði samband við göngudeild taugalækninga á Landspítala fyrir fimm árum síðan. Hann lýsti því þar að hann væri yngstur þriggja bræðra, nú tæpri hálfri öld síðar velti hann fyrir sér erfðafræðilegri greiningu. Annar bróðir hans var látinn nokkrum árum áður, hinn enn á lífi en mikið hreyfihamlaður vegna langvarandi stoðkerfisvanda af völdum slysa á yngri árum. Bræðurnir þrír voru svalari en aðrir „Hann man takmarkað eftir uppvaxtarárunum hvað sjúkdómseinkenni varðar en lýsir því þó að hafa bitið fremst af tungunni án þess að finna fyrir því og brunnið á bakinu þegar hann sat við ofn. Bræðurnir þrír voru „svalari“ en aðrir, þoldu meira og voru áræðnari í leik sem börn. Þeir klifruðu hærra og hoppuðu úr meiri hæð. Eldri bræðurnir tveir urðu báðir fyrir endurteknum beinbrotum og meiðslum og okkar sjúklingur hefur alla tíð glímt við erfið liðslit og hreyfihömlun vegna þessa.“ Hann hafi sem barn reglulega farið til heimilislæknis sem hafi tæmt vökva úr hnjánum, vinstra hné hafi verið stíft með aðgerð þegar hann var um tvítugt og síðan endurskoðað tíu árum síðar og þá látið gróa saman. Hann hafi fengið gervilið í hægra hné um þrítugt og aftur rúmlega fimmtugur. Ökklar mannsins hafi aflagast með árunum og notar hann sérsmíðaða skó með innleggjum vegna þessa. Önnur einkenni hafi verið endurteknar sáramyndanir, og maðurinn notar gervitennur vegna tannskemmda á barnsaldri. Sjúklingur lauk háskólanámi, hefur gegnt margvíslegum stjórnunarstörfum og hefur tekið mikinn þátt í félagsstarfi í gegnum árin. Hann á einn son sem finnur sársauka, segir í Læknablaðinu. Finnur fyrir hita en ekki stungu „Sjúklingur lýsir því að hvassir hlutir séu meira eins og snerting og að hann hafi gríðarlega háan sársaukaþröskuld. Hann hefur lært að ákveðin hegðun geti leitt til lífeytaskaða og reynir þannig að passa að fara sér ekki að voða. Hann telur sig aftur á móti stundum finna sársauka, og þá sérstaklega á seinni árum. Hann lýsir verk í tengslum við beinsýkingu í ökkla, þar sem sárið var opið og náði inn að beini. Í sjúkraskránni kemur þó fram að hann afþakkaði verkjalyf og umbúðaskipti voru verkjalaus.“ Þá kemur fram að maðurinn hafi einnig talið sig hafa fundið fyrir sársauka í tengslum við lungnasegarek, bráða þvagteppu og nýrna-og skjóðabólgu. Í sjúkraskrám sé verkjum þó ekki lýst og verkjalyfjum ekki beitt. Nýlega hafi maðurinn fundið fyrir óljósum verkjum á vinstra mjaðmasvæði, þá getur hann fundið óþægindi þegar hann sér einhvern meiðast, til dæmis í kvikmynd og þá finnur maðurinn ekki sársauka við blóðsýnatöku. „Hvað varðar önnur taugaeinkenni þá hefur hann á síðustu árum fundið fyrir dofa og máttminnkun í höndum og fótum. Hann finnur kulda, fær hroll og klæðir sig betur þegar honum er kalt. Hann finnur hita og stillir heita vatnið þegar hann fer í sturtu. Hann finnur ekki til óþæginda vegna sólbruna. Hann svitnar eðlilega eins og aðrir. Sögutaka með tilliti til annarra einkenna frá ósjálfráða taugakerfinu er eðlileg. Lyktarskyn vantar. Bragðskyn er óljóst.“ Ný erfðabreyting Læknar mannsins sendu erfðamengi mannsins til Íslenskrar erfðagreiningar. Hún leiðir í ljós að maðurinn er með sjaldgæfar meinvaldandi breytingar í báðum samsætum, önnurhafi áður verið lýst í CIP en hin hafi einungis fundist í arfblendnu formi hjá aðeins 0,02 prósent Íslendinga og hafi ekki áður verið lýst í CIP. Fram kemur í Læknablaðinu að arfgerðin hafi einungis fundist hjá tveimur öðrum einstaklingum í lífssýnasamningi Íslenskrar erfðagreiningar, í bræðrum sjúklings sem einnig höfðu CIP. Þá segir að algengi CIP á heimsvísu sé óþekkt, áætlað algengi í Bretlandi sé einn á hverja milljón íbúa. Fram til 2007 hafi aðeins um þrjátíu tilfellum af CIP verið lýst í heiminum. CIP erfist víkjandi með sjaldgæfum undantekningum. „Fyrsta birtingamynd CIP getur verið þegar ungabarn bregst ekki við byltum eða gjöf bólusetninga. Sjálfskaði er dæmigerður með tilkomu tanna, til dæmis að tyggja eigin varir, tungu og fingur. CIP börn þykja einnig klaufsk þar sem þau læra ekki af sársauka og unglingar stunda gjarnan áhættuhegðun. Endurteknir áverkar, beinbrot og liðskemmdir leiða smám saman til flókins og langvarandi stoðkerfisvanda með tilheyrandi hreyfihömlun. Charcot-liðir eru dæmigerðir. CIP-einstaklingar eru einnig í aukinni hættu á snemmbærum dauða. Þeir skynja ekki mikilvægar sársaukaviðvaranir líkamans, svo sem alvarlegar sýkingar eða yfirvofandi hjartaáfall. Verkjalausar fæðingar eru þekktar hjá konum með CIP. Dæmigert er að CIP-einstaklingar læra að ákveðin hegðun getur valdið vefjaskaða og ber að forðast.⁵ Hornsteinar meðferðar eru snemmsgreining, fyrirbyggjandi fræðsla og einkennameðferð, svo sem bæklunaraðgerðir.“ Landspítalinn Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Flekahreyfingar innan Samfylkingar Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Fleiri fréttir Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Sjá meira