Fulham blandar sér í Meistaradeildarbaráttuna

Fulham sneri dæminu við gegn Burnley á Craven Cottage í dag og vann 3-1 sigur til að blanda sér í Meistaradeildarbaráttuna í ensku úrvalsdeildinni.
Leikur liðanna var tíðindalítill framan af og staðan markalaus í hálfleik.
Zian Flemming kom Burnley yfir á 60. mínútu eftir fyrirgjöf frá hægri en sú forystuna entist skammt. Sjö mínútum síðar skoraði Norðmaðurinn Joshua King fyrsta deildarmark á leiktíðinni eftir slæm mistök Martins Dubravka, markvarðar Burnley.
Sex mínútum eftir það skoraði Walesverjinn Harry Wilson, sem hefur verið frábær á leiktíðinni, annað markið.
Josh Laurent braut af sér sem aftasti maður í uppbótartímanum og vítaspyrna dæmd auk þess sem honum var vísað af velli.
Engum að óvörum steig mexíkóski framherjinn Raúl Jiménez á punktinn og álíka mörgum að óvörum skoraði hann úr vítaspyrnunni.
Leiknum lauk 3-1 og Fulham er þökk sé sigrinum með 44 stig í áttunda sæti deildarinnar, aðeins fimm stigum frá Liverpool sem er í fimmta sæti sem gefur keppnisrétt í Meistaradeildinni að ári.
Burnley er áfram í bráðri fallhættu með 20 stig í 19. sæti, níu stigum frá öruggu sæti.