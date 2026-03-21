Enski boltinn

Ekitiké fór grátandi af velli

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ekitiké var þjáður og vonsvikinn. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Hugo Ekitiké, framherji Liverpool, fór meiddur af velli snemma leiks í leik liðsins við Brighton í ensku úrvalsdeildinni. Hann virtist sárþjáður.

Ekitiké lenti saman við járnmanninn James Milner og lá óvígur eftir þegar örfáar mínútur voru liðnar af leiknum. Hann reyndi að halda leik áfram en eftir nokkrar mínútur var sú barátta töpuð.

Klippa: Ekitiké meiðist og fer grátandi af velli

Ekitiké fékk högg á mjöðmina frá Milner og það virðist sem fyrrum Púlarinn hafi hæft hann illa.

Fyrir voru þeir Alisson Becker og Mohamed Salah frá hjá Liverpool eftir að hafa meiðst í vikunni.

Leikur liðanna stendur yfir og fylgjast má með honum í beinni á Sýn Sport og fylgjast með því helsta hér.

Myndskeið af atvikinu með Ekitiké má sjá í spilararnum.

Enski boltinn

