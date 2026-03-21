Fylkir - KR 8-7 | Ólafur Kristófer hetja Fylkis sem vann Lengjubikarinn í fyrsta skipti

Fylkir vann Lengjubikar karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu Fylkis þegar liðið bar sigurorð af KR eftir vítaspyrnukeppni í úrslitaleik mótins sem fram fór á Tekk-vellinum í Lautinni í Árbænum í blíðskaparveðri í dag.
Guðfinnur Þór Leósson kom Fylki yfir þegar hann skoraði með föstu og hnitmiðuðu skoti í hliðarnetið eftir sex mínútna leik. Guðfinnur Leó gekk til liðs við Fylki frá Skagamönnum í febrúar og hefur komið sterkur inn á miðsvæðið hjá liðinu.
Aron Sigurðarson, fyrirliði KR-liðsins, jafnaði svo metin eftir rúmlega stundarfjórðungs leik. KR-ingar tóku þá stutta hornspyrnu og Aron fékk að leika óáreittur inn á vítateigshornið og skoraði með fallegu skoti í fjærhornið.
Eiður Gauti Sæbjörnsson náði svo forystunni fyrir KR þegar hann skoraði sjöunda markið sitt í Lengjubikarnum á þessari leiktíð með skoti af stuttu færi um miðbik fyrri hálfleiks.
Amin Cosic bætti svo við þriðja marki KR þegar rúmur hálftími var liðinn af leiknum. Alexander Rafn Pálmason og Sigurður Breki Kárason leystu þá pressu Fylkis listilega vel og komu boltanum á Aron Sigurðarson. Stungusending Arons rataði fyrir fætur Amin Cosic sem plataði Bjarka Steinsen Arnarsson áður en hann setti boltann framhjá Ólafi Kristófer Helgasyni.
Guðmundur Tyrfingsson minnkaði síðan muninn í 3-2 skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks eftir vel útfærða skyndisókn. Eyþór Aron Wöhler setti þá Guðmund í gegn. Guðmundur lék á Arnar Frey Ólafsson og renndi boltanum í autt markið.
Arnari Freyr var svo vísað af velli með rauðu spjaldi eftir um það bil klukkutíma leik þegar hann fór í skógarferð og tæklaði Magnús Daða Ottesen sem var nýkominn inná sem varamaður.
Fylkismenn voru ekki lengi að nýta sér liðsmuninn en skömmu eftir rauða spjaldið sendi Guðfinnur Þór boltann inn fyrir vörn KR á Guðmund Tyrfingsson sem kláraði færið af stakri prýði með huggulegri vippu. Annað mark Guðmundar sem hefur verið iðinn við kolann fyrir Fylki á undirbúningstímabilinu. Þetta var sjötta mark Guðmundar í Lengjukarnum á þessu tímabili.
Fylkismenn sáru svo fyrir sér fyrsta sigur sinn í sögu félagsins í deildarbikarnum þegar varamaðurinn Birkir Eyþórssonar skoraði með flottu skoti í uppbótartíma seinni hálfleiks.
Á lokaandartökum seinni hálfleiks náði aftur á móti Sigurður Breki Kárason að setja leikinn í vítaspyrnukeppni þegar hann fylgdi eftir í kjölfar þess að Ólafur Kristófer Helgason hafði varið skot Amin Cosic og Luke Rae. Staðan eftir venjulegan leiktíma 4-4 og úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni.
Ólafur Kristófer Helgason reyndist svo hetja Fylkisliðsins en hann varði vítaspyrnu Gabríels Hrannars Eyjólfsson og Amin Cosic og sá til þess að heimamenn lyftu bikarnum á loft að leik loknum.
„Við vorum sundurspilaðir í fyrri hálfleik. Vorum allt of langt frá þeim í varnarleiknum og þeir náðu að tvöfalda á okkur á köntunum og komast í gegn trekk í trekk. Það var hins vegar allt annað að sjá okkur í seinni hálfleik. Við þorðum að halda í boltann og sköpuðum fullt af færum. Við náðum líka að loka betru á þá,“ sagði Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis
„Mér fannst við spila flottan fótbolta og fengum kraft inn með þeim varamönnum sem komu inn í leikinn. Það er frábært að ná að spila svona gegn jafn sterku og vel þjálfuðu liði og KR er,“ sagði Heimir enn fremur.
„Við erum á flottum stað með liðið eins og staðan er núna. Fram undan er svo æfingaferð þar sem við fínpússum hlutina og förum yfir þau atriði sem betur mega fara hjá okkur. Við höfum æft vel í vetur og verðum klárar í bátana þegar deild og bikar hefjast,“ sagði hann um komandi vikur.
„Þessi sigur ætti að færa liðinu sjálfstraust. Við viljum skapa ákveðna sigurhefð hérna í Árbænum og færa liðið í ákveðnum skrefum hærra upp stigann í íslenskum fótbolta. Þetta er skref í þá átt en það er mikil vinna eftir, við gerum okkur alveg grein fyrir því,“ segir þessi reynsliumikli þjálfari.
„Að mínu mati spiluðum við bara glimrandi vel í þessum leik og sóknarleikurinn var heilt yfir bara mjög góður. Við réðum lögum og lofum þar til við verðum einum leikmanni færri og í raun ótrúlegt að við höfum ekki skorað fleiri mörk,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR.
„Þeir náðu að særa okkur þegar við fórum hátt með liðið og annað markið þeirra og rauða spjaldið er fylgifiskur þess að ég er að biðja Arnar Frey um að standa hátt á vellinum. Ég tek það bara á mig. Við tökum hins vegar margt jákvætt með okkur inn í komandi verkefni,“ sagði Óskar Hrafn.
„Við sýndum karakter að koma til baka eftir að hafa fengið blauta tusku í andlitið í uppbótartíma seinni hálfleiks. Það er dýrmætt fyrir þróun þessa liðs að hafa upplifað þessa reynslu, rísa upp og fyrir Sigurð Brekar að koma okkur inn í vítaspyrnukeppnina á ögurstundu,“ sagði hann.
„Mér finnst liðið hafa þroskast umtalsvert síðan síðasta haust og bragurinn á liðinu góður. Liðið er í góðu líkamlegu formi og orkustigið í liðinu hefur verið hátt lungann úr undirbúningstímabilinu. Við spilum æfingaleik við Breiðablik næsta laugardag og svo tekur bara við bikar og deild,“ sagði Óskar um það sem er handan við hornið hjá KR.
Það var heldur betur dramatík í uppbótartíma seinni hálfleiks. Birkir Eyþórsson hélt að hann væri búinn að tryggja Fylki sigurinn en Sigurður Breki Kárason var ekki á sama máli. Ólafur Kristófer Helgason setti svo á sig hetjuskikkjuna í vítaspyrnukeppninni.
Aron Sigurðarson skoraði eitt mark og lagði upp annað. Amin Cosic var síógnandi á vinstri vængnum og hefði hæglega getað skorað fleiri en eitt mark í þessum leik. Alexander Rafn Pálmason var öflugur inni á miðsvæðinu og Sigurður Breki Kárason var iðinn við að skapa góðar stöður.
Guðmundur Tyrfingsson skoraði tvö marka Fylkisliðsins og var sömuleiðis hættulegur í sóknarleik liðsins. Guðfinnur Þór Leósson tók mikið til sín inni á miðsvæðinu og skoraði snoturt mark. Fylkir fékk svo aukinn kraft með tilkomu varamanna sinna sem var gulls ígildi.
Dómarar leiksins, þeir Helgi Mikael Jónasson, Egill Guðvarður Guðlaugsson, Guðmundur Ingi Bjarnason og Gunnar Freyr Róbertsson stóðu sig með sóma og leikurinn fékk að flæða vel. Þeir fá átta í einkunn fyrir vel unninn störf.
Vel mætt á völlinn í dag og fínasta stemming í stúkunni. Fylkismenn fóru glaðir heim með fyrsta titil sinn í langan tíma. Það var glatt á hjalla í Árbænum.