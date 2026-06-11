Elísabet Gunnarsdóttir, landsliðsþjálfari Belgíu, segir aldrei hafa upplifað annan eins landsleikjaglugga og þann sem nú er nýafstaðinn. Belgía náði ekki markmiði sínu en á enn séns á að tryggja sér sæti á HM næsta árs.
„Þessi landsleikjagluggi var öðruvísi en nokkuð annað sem ég hef upplifað áður,“ skrifar Elísabet í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem að hún gerir upp undankeppnina.
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A post shared by Elisabet Gunnarsdóttir (@elisabetgunnarz)
Belgía spilaði í B-deild Þjóðadeildarinnar sem í þetta skipti var beintengd undankeppni HM. Belgar háðu harða baráttu um toppsæti síns riðils í B-deildinni en þurfti að bíta í það súra að enda í öðru sæti riðilsins með sama stigafjölda en lakari markatölu en Skotland.
„Þessi gluggi var andleg áskorun fyrir okkur og krafðist mikils af okkur.“
Elísabet er bæði stolt og vonsvikin.
„Stolt af vinnunni, skuldbindingunni og samheldninni í liðinu. Sem og afar stolt af þeim hágæða marktækifærum sem við sköpuðum okkur vitandi það að við þyrftum að skora mörg mörk. Vonsvikin því við náðum ekki markmiðum okkar að tryggja okkur sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.“
Belgía hefur ekki tapað leik í síðustu níu leikjum sinum. Liðið vann síðasta leik sinn í undankeppninni 7-0 á móti Lúxemborg. Sigurinn hins vegar ekki nægilega stór því Skotland vann á sama tíma 5-1 sigur á Ísrael. Það nægði Skotum til að vinna riðilinn.
Belgía fer í umspil fyrir HM og markmiðið er skýrt.
„Að tryggja okkur sæti á HM. Við munum halda áfram að leggja hart að okkur, trúa á verkefnið og leggja okkur allar fram við að ná því.“