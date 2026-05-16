Liverpool tapaði 4-2 á útivelli gegn Aston Villa í gærkvöld og er því enn ekki öruggt um sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Liverpool hefur aldrei fengið jafnmörg mörk á sig á einni leiktíð í 20 liða úrvalsdeild. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Liðunum í ensku úrvalsdeildinni var fækkað í 20 fyrir tímabilið 1995-96 og hefur Liverpool aldrei fengið eins mörg mörk á sig á 38 leikja leiktíð í deildinni eins og nú, eða 52 talsins. BBC benti á þessa staðreynd eftir þriðja mark Villa í gærkvöld.
Not a stat Liverpool fans will want to see 😬 pic.twitter.com/17k6umAEKV— Match of the Day (@BBCMOTD) May 15, 2026
Villa-menn tryggðu sér með sigrinum sæti í Meistaradeild Evrópu og fara fullir sjálfstrausts í úrslitaleik Evrópudeildarinnar á miðvikudaginn, gegn Freiburg, þar sem þeir geta unnið Evróputitil í fyrsta sinn í 44 ár.
Ollie Watkins og Virgil van Dijk skoruðu tvö mörk hvor í gær, eftir að Morgan Rogers hafði skorað eina mark fyrri hálfleiks. John McGinn skoraði fjórða mark Villa með frábæru skoti en mörkin öll má sjá hér að neðan.
Liverpool gæti enn þurft að vinna Brentford í lokaumferð deildarinnar um næstu helgi, til að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu. Liðið er í 5. sæti, fjórum stigum á undan Bournemouth og sex á undan Brighton sem bæði eiga tvo leiki eftir.