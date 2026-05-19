Sammála um níu af ellefu leikmönnum tímabilsins Andri Broddason skrifar 19. maí 2026 12:02 Félagarnir Carragher og Neville völdu lið tímabilsins John Walton/PA Images via Getty Images Jamie Carragher og Gary Neville völdu í sitthvoru lagi bestu leikmenn úrvaldeildarinnar á þessu tímabili. Af ellefu leikmönnum til að velja í lið voru þeir með níu leikmenn sameiginlega. Gary Neville sagði að Igor Thiago er búinn að vera einn besti sóknarmaður deildarinnar og að það væri mikið afrek hvað Brentford nær alltaf að skapa góða markaskorara í liðunum sínum. Neville vildi einnig setja Elliot Anderson leikmann Nottingham Forest í liðið en fann ekki pláss fyrir hann. „síðasti maðurinn sem ég setti í liðið var Timber. Þrátt fyrir meiðsli undanfarið er hann besti hægri bakvörður deildarinnar." Jamie Carragher var ekki sammála Neville með stöðu hægri bakvarðar í sínu liði. Hann hélt að fyrir tímabilið að Nunes yrði miðjumaður en á tímabilinu er hann búinn að spila stöðu bakvarðar og standa sig með prýði. Einnig bætti hann við Doku vængmann Manchester City á í sitt lið. Lið Jamie Carragher: Markmaður: D. Raya (Arsenal) Varnarmenn: M. Nunes (Manchester City), W. Saliba (Arsenal), Gabriel (Arsenal) N. O'Reilly (Manchester City) Miðjumenn D. Rice (Arsenal), B. Fernandes (Manchester Utd), B. Silva (Manchester City), Sóknarmenn Semenyo (Manchester City), E. Haaland (Manchester City), J. Doku (Manchester City)