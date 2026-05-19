Tók upp kvenkyns leikmenn afklæðast í laumi og fær lífstíðarbann Aron Guðmundsson skrifar 19. maí 2026 22:46 Frá leik í kvennaboltanum en myndin tengist fréttinni ekki að öðru leiti Vísir/Getty Petr Vlachovsky, fyrrverandi þjálfari FC Slovako, hefur verið dæmdur í lífstíðarbann frá aðkomu að starfi í fótbolta af UEFA eftir að hafa leynilega tekið upp kvenkyns leikmenn sína afklæðast í búningsklefa liðsins. Vlachovsky hafði komist hjá eins árs fangelsisvist með skilorðsbundnum dómi og fékk einnig fimm ára þjálfunarbann í Tékklandi en kallað hafði verið eftir því að hann fengi lífstíðarbann. Nú hefur UEFA kveðið upp dóm sinn en Vlachovsky tók upp leikmenn sína afklæðast með því að koma fyrir mjög smárri myndavél í bakpoka sem hann stillti upp í búningsklefa liðsins. Fimmtán leikmenn sjást á upptökum Vlachovsky naktar í sturtu og skipta um föt fyrir og eftir æfingar liðsins á árunum 2019-2023.