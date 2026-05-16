Samkvæmt heimildum The Athletic verður Xabi Alonso næsti knattspyrnustjóri Chelsea. Hann mun skrifa undir fjögurra ára samning við félagið.
Í frétt The Athletic kemur fram að Alonso hafi verið í Lundúnum í síðustu viku og hann hafi samþykkt að taka við Chelsea.
Alonso var látinn fara frá Real Madrid í janúar. Hann stýrði liðinu í um hálft ár eða í alls 34 leikjum. Real Madrid vann 24 þeirra, gerði fjögur jafntefli og tapaði sex.
Þar áður var Alonso stjóri Bayer Leverkusen. Undir hans stjórn vann liðið tvöfalt í Þýskalandi tímabilið 2023-24 án þess að tapa leik. Leverkusen komst einnig í úrslit Evrópudeildarinnar sama tímabil en tapaði fyrir Atalanta, 3-0.
Chelsea tapaði fyrir Manchester City, 1-0, í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar í dag.
Mikið hefur gengið á hjá Chelsea á þessu tímabili. Enzo Maresca var látinn fara í byrjun ársins og við starfi hans tók Liam Rosenior. Hann var rekinn í síðasta mánuði og Calum McFarlene hefur stýrt Chelsea síðan þá.
Chelsea hefur ekki unnið í sjö deildarleikjum í röð og aðeins skorað tvö mörk í þeim. Liðið er í 9. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og svo gæti farið að það yrði ekki í Evrópukeppni á næsta tímabili.