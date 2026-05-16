Enski boltinn

Sjáðu markið hjá Semeyno og bikar­lyftinguna

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Antoine Semenyo, hetja Manchester City í bikarúrslitaleiknum. getty/Chris Brunskill

Manchester City varð í dag bikarmeistari í áttunda sinn eftir 1-0 sigur á Chelsea á Wembley. Antoine Semenyo skoraði eina mark leiksins með hælspyrnu.

City vann deildabikarinn í mars og bætti bikarmeistaratitlinum við í dag. Liðið á svo enn möguleika á að vinna enska meistaratitilinn en þarf að treysta á að Arsenal misstígi sig í síðustu tveimur umferðunum.

Semenyo, sem kom til City frá Bournemouth um mitt tímabil, var hetja Manchester-liðsins í dag. Á 72. mínútu skoraði hann með laglegri hælspyrnu eftir sendingu frá Erling Haaland.

Chelsea hefur nú tapað fjórum bikarúrslitaleikjum í röð og alls óvíst er hvort liðið leiki í Evrópukeppni á næsta tímabili.

Eftir úrslitaleikinn lyftu þeir John Stones og Bernardo Silva enska bikarnum í sameiningu en þeir eru báðir á förum frá City eftir tímabilið.

Það er skammt stórra högga á milli hjá City en á þriðjudaginn sækir liðið Bournemouth heim í næstsíðustu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

City er í 2. sæti deildarinnar með 77 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal sem mætir Burnley á mánudaginn.

