Manchester City varð í dag bikarmeistari í áttunda sinn eftir 1-0 sigur á Chelsea á Wembley. Antoine Semenyo skoraði eina mark leiksins með hælspyrnu.
City vann deildabikarinn í mars og bætti bikarmeistaratitlinum við í dag. Liðið á svo enn möguleika á að vinna enska meistaratitilinn en þarf að treysta á að Arsenal misstígi sig í síðustu tveimur umferðunum.
Semenyo, sem kom til City frá Bournemouth um mitt tímabil, var hetja Manchester-liðsins í dag. Á 72. mínútu skoraði hann með laglegri hælspyrnu eftir sendingu frá Erling Haaland.
Chelsea hefur nú tapað fjórum bikarúrslitaleikjum í röð og alls óvíst er hvort liðið leiki í Evrópukeppni á næsta tímabili.
Eftir úrslitaleikinn lyftu þeir John Stones og Bernardo Silva enska bikarnum í sameiningu en þeir eru báðir á förum frá City eftir tímabilið.
Það er skammt stórra högga á milli hjá City en á þriðjudaginn sækir liðið Bournemouth heim í næstsíðustu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
City er í 2. sæti deildarinnar með 77 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal sem mætir Burnley á mánudaginn.
