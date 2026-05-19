Fótbolti

Ron­aldo á sitt sjötta HM með ógnar­sterkum hópi

Sindri Sverrisson skrifar
Cristiano Ronaldo spilaði fyrst á HM fyrir tveimur áratugum. Getty/Miguel Lemos

Roberto Martínez, landsliðsþjálfari Portúgals, tilkynnti í dag 27 manna HM-hóp sinn fyrir heimsmeistaramótið í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada sem hefst 11. júní.

Cristiano Ronaldo er á sínum stað í hópnum, 41 árs gamall, og fer því á sitt sjötta heimsmeistaramót eins og búist var við.

Hópurinn er ógnarsterkur en á meðal leikmanna eru stórstjörnur á borð við Vitinha hjá PSG, Bruno Fernandes hjá Manchester United og Bernardo Silva hjá Manchester City.

HM-hópur Portúgals:

Markmenn: Diogo Costa, Rui Silva, José Sá, Ricardo Velho.

Varnarmenn: João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Tomás Araújo, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nélson Semedo.

Miðjumenn: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Rúben Neves, Samu Costa.

Sóknarmenn: Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, João Félix, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes.

Óvíst er hve stóran þátt Ronaldo mun taka í leikjum Portúgals og Martínez hefur sagt að það að Ronaldo sé goðsögn tryggi honum ekki spiltíma.

Vitinha segir hins vegar ljóst að allir í portúgalska liðinu vilji leggja sitt að mörkum svo Ronaldo nái að bæta við eina stóra titlinum sem fyrirliðann vantar í safnið; heimsmeistaratitlinum.

„Hann er einn besti leikmaður sögunnar. Ég er mjög stoltur af því að deila búningsklefa með honum, læra af honum og verða vitni að fagmennsku hans á hverjum degi. Ég vona að við vinnum HM með honum og líka fyrir hann,“ sagði Vitinha á vef FIFA.

Portúgal spilar í K-riðli á HM og ætti að eiga greiða leið í 32-liða úrslitin. Liðið byrjar á að mæta Kongó 17. júní, því næst Úsbekistan 23. júní og loks Kólumbíu 27. júní. Tvö efstu lið hvers riðils komast í 32-liða úrslit sem og átta bestu liðin í 3. sæti í riðlunum tólf.

