Innlent

Réðust á starfs­mann sem mat bílinn óökuhæfann

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brást við fjölda tilkynninga.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brást við fjölda tilkynninga. Vísir/Ívar Fannar

Erlendir aðilar réðust á starfsmann á skoðunarstöð ökutækja í Reykjavík. Starfsmaðurinn mat bíl þeirra ekki í ökuhæfu ástandi.

Þetta kom fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar er því lýst hvernig þeim líkaði ekki niðurstaða starfsmannsins og því hafi komið til handalögmála. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni.

Lögreglunni barst einnig tilkynning um eldsvoða í Fossvogi þegar kviknaði í geymslukassa upp við hús en í honum var gaskútur. Óverulegar skemmdir urðu á vettvangi.

Einnig fór lögreglan tvisvar á vettvang vegna heimilisofbeldi, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í hverfi 113 þar sem Grafarholt og Úlfarsársdalur eru.

Í Mosfellsbæ fundu einnig krakkar poka með lyfjum í á leikvelli sem tilkynnt var til lögreglu.

Lögreglumál Reykjavík Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið