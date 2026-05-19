Erlendir aðilar réðust á starfsmann á skoðunarstöð ökutækja í Reykjavík. Starfsmaðurinn mat bíl þeirra ekki í ökuhæfu ástandi.
Þetta kom fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar er því lýst hvernig þeim líkaði ekki niðurstaða starfsmannsins og því hafi komið til handalögmála. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni.
Lögreglunni barst einnig tilkynning um eldsvoða í Fossvogi þegar kviknaði í geymslukassa upp við hús en í honum var gaskútur. Óverulegar skemmdir urðu á vettvangi.
Einnig fór lögreglan tvisvar á vettvang vegna heimilisofbeldi, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í hverfi 113 þar sem Grafarholt og Úlfarsársdalur eru.
Í Mosfellsbæ fundu einnig krakkar poka með lyfjum í á leikvelli sem tilkynnt var til lögreglu.