Sjónarvottur gagnrýnir aðgerðir lögreglu í gær þegar rafvarnarvopni var beitt á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni. Á vettvangi í dag mátti finna sviðna pílu úr vopninu.
Í gærmorgun þegar Ísak Berglindarson var að ganga meðfram kirkjugarðinum í Keflavík varð hann var við aðgerðir lögreglunnar.
„Ég sé að það er maður þarna á nærbuxunum og fullt af löggum þarna í kringum hann og eru að byrja að taka rafbyssuna upp og byrja að segja honum að fara upp með hendur.“
Hann segir manninn ekki hafa verið með vopn en íkveikjuvökva. Þar sem honum þótti lögreglan ganga hart fram ákvað hann að taka upp atburðarásina á símann sinn.
„Mér fannst eitthvað skrýtið við þetta og þá bara gerðist það sjálfkrafa að ég byrjaði að taka upp.“
Stuttu síðar skaut lögreglan pílum í manninn úr rafvarnarvopni.
„Þá sé ég manninn, það er bara byrjað að kvikna í honum og hann er allur í ljósum loga og það er bara, þetta var alveg rosalegt að sjá þetta og svo bara byrjar meiri og meiri eldur og hann byrjar að öskra og ég veit ekki hvað.“
Maðurinn hafi sjálfur reynt að slökkva eldinn með því að rúlla sér upp úr grasinu en þegar fréttastofa var á staðnum í dag mátti sjá sviðna jörð og svo pílu sem skotið var.
Hann segir lögregluna svo hafa komið til sín og látið hann eyða myndbandinu sem hann tók.
„Ég vildi ekkert eyða þessu en ég bara ákvað að nenna ekki að, þú veist, ég vildi bara hlýða.
Í tilkynningu sem yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurnesjum sendi vegna málsins segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðun þegar þeir ákváðu að beita vopninu. Þá hafi Ísak verið gert að eyða myndbandinu í þágu hagsmuna þess sem beittur var vopninu. Þá kemur einnig fram að maðurinn hafi verið færður á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða.
Birna Blöndal Sveinsdóttir lögreglufulltrúi hjá Mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar sér um að kenna lögreglumönnum að nota rafvarnarvopn. Hún segir lögreglumenn á vettvangi taka ákvörðun hverju sinni um hvort að beita eigi vopnunum.
„Þetta er í höndunum á lögreglumönnunum sjálfum. Þeir þurfa að vega og meta áhætturnar hverju sinni. Þeir þurfa að vega og meta hvaða tæki hentar best í þeim aðstæðum sem þeir eru. Ef þeir taka hérna tillit til meðalhófs og annarra aðstæðna á vettvangi þá er það í þeirra höndum að vega og meta hvaða tæki henta best.“
Hún segist ekki vita dæmi um að kviknað hafi í fólki þegar vopnin voru notuð.
„Þeir Taserar sem við erum með, við erum með tæki sem kallast Taser 10. Þau eru mun lægri í spennu heldur en eldri tæki frá sama framleiðanda.“