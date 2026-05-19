Boeing 757-þotan lifir lengur hjá Loftleiðum Kristján Már Unnarsson skrifar 19. maí 2026 22:55 Árni Hermannsson, framkvæmdastjóri Loftleiða Icelandic, við líkan af Airbus A321, þotunni sem að öllum líkindum leysir Boeing 757 af hólmi í lúxusflugi Loftleiða. Sigurjón Ólason Flugáhugamenn hrukku margir í kút þegar Icelandair tilkynnti fyrir helgi að félagið myndi um næstu áramót hætta rekstri einnar ástsælustu flugvélar Íslendinga, Boeing 757-þotunnar. Flugnördar þurfa þó ekki að örvænta því líklegt er að þotan fái framhaldslíf hjá systurfélaginu Loftleiðum. Í fréttum Sýnar var fjallað um þotuna sem skipar einstakan sess í flugsögu Íslendinga. Hún er sú farþegavél sem langlengst hefur þjónað Icelandair, eða í 36 ár. Og mörgum þykir hún bera af þegar kemur að því að metast um fegurð flugvéla. En núna hefur Icelandair tilkynnt að síðustu 757-þoturnar verði teknar úr notkun fljótlega eftir næstu áramót, um ári fyrr en félagið hafði áður áætlað. Boeing 757-þota Loftleiða Icelandic á Suðurskautinu árið 2015.Loftleiðir/Ágúst Håkansson Þoturnar hafa einnig verið nýttar í leiguflugi hjá systurfélaginu Loftleiðum en framkvæmdastjórinn Árni Hermannsson segir þær henta best þeim verkefnum sem félagið sinnir. „Þetta eru langbestu flugvélar sem þú finnur. En því miður þá eru þær að verða svolítið gamlar og eyða of miklu,“ segir Árni hér í frétt Sýnar: Þá vaknar sú spurning: Hvað gera Loftleiðamenn? „Við erum búin að vera á undanförnum mánuðum að leita að arftaka 757 í þessum VIP-flugum. Það er ljóst að við verðum ekki komin með arftakann fyrr en í fyrsta lagi eftir tvö til þrjú ár. Þannig að vissulega myndi það henta okkur betur að vera með 757-urnar áfram í rekstri,“ segir Árni. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.Sigurjón Ólason Og líklegt er að Árna verði að ósk sinni um að hafa þær lengur. Og hún er heimsfræg meðal flugnörda, sem flykktust til Íslands úr öllum heimshornum til að kveðja hana í dag. 12. október 2025 22:12 Hún er sögð með fagrar línur, vel byggð, háfætt og rennileg Hún er sögð falleg á að líta, vel byggð, samsvara sér vel, háfætt, með fagrar línur og rennileg. Í þessu tilviki erum við ekki að tala um manneskju heldur um flugvél. 25. mars 2025 22:44 Sigríður segir Boeing 757 vera uppáhaldsflugvélina Sigríður Einarsdóttir varð fyrst íslenskra kvenna til að gegna störfum atvinnuflugmanns. Þegar hún er spurð, að loknum 38 ára starfsferli sem flugmaður og flugstjóri, hver sé uppáhaldsflugvélin er svarið: Boeing 757. 1. desember 2022 14:14