Sí­fellt fleiri telja Ís­lands­ferð ekki þess virði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir skattheimtuna skila sér beint í verðið. Vísir/Anton Brink

Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir sífellt fleiri ferðamenn hafa ekki fundist ferðalagið sitt þess virði vegna hás verðlags. Hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta á ferðaþjónustuna sem „einhvers konar tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð“.

Diljá Matthíasardóttir vakti athygli á því í skoðanagrein á Vísi að sífellt fleiri ferðamenn sem ferðast til Íslands telja að Íslandsferðin hafi ekki verið peninganna virði. Vísar hún þar í landamærakönnun Ferðamálastofu fyrir árið 2025.

„Árið 2022 var hlutfall þeirra ferðamanna um 11% en í fyrra var hlutfallið komið í rúmlega 18%,“ skrifar Diljá.

Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir Ísland almennt vera dýran áfangastað.

„Þá náttúrulega hjálpar ekki til þegar stjórnvöld líta á atvinnugreinina eins og einhvers konar tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð endalaust úr og leggja skatta og hækka þá sem eru fyrir,“ segir Jóhannes í Reykjavík síðdegis.

Hann nefndi skattahækkanir og vísar þar í kílómetragjald og vörugjaldahækkanir á bíla auk fyrirhugaðs náttúruinnviðagjalds og virðisaukaskatts á baðlón.

„Þetta náttúrulega bætist bara allt ofan á verðmiðana. Það er ekkert hægt að taka þetta inn í fyrirtækjarekstur á Íslandi eins og staðan er í dag. Flest íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu eru bara lítil ferðaþjónustufyrirtæki, í kringum áttatíu prósent þeirra eru með svona níu starfsmenn eða færri,“ segir Jóhannes.

Það sé því sífelld barátta að vera dýrari áfangastaðurinn og tryggja að gæðin séu í samræmi við verðið.

Enginn vill borga fyrir malarhaug

Meðal þess sem Jóhannes ræddi voru bílastæðagjöld við ferðamannastaði.

„Það er í sjálfu sér ekkert að því að það séu greidd bílastæðagjöld eða þjónustugjöld þar sem er verið að veita einhverja þjónustu og þeim mun betri sem þjónustan er, því sanngjarnara,“ segir Jóhannes.

„Fólk er farið að velta fyrir sér, bíddu hvað er ég að borga, þegar það kemur á staði þar sem er kannski búið að dreifa úr malarhaug og kalla það bílastæði og byrjað að rukka. Engin þjónusta, jafnvel ekki klósett eða neitt og þetta er það sem býr til svona upplifun.“

Þó sé fjöldi ferðamannastaða með gjaldskyld bílastæði en bjóði að sama skapi upp á góða þjónustu á svæðinu, svo sem salernisaðstaða. Skoðun ferðamanna breytist þó þegar engin slík þjónusta er í boði.

„Að fólk upplifi þá sína fyrstu Íslandsferð með sem bestum hætti og að það fái það fyrir peningana sem það vildi, það er náttúrulega líklegasta leiðin til þess að fólk hugsi sér, ja best ég fari þangað aftur.“

Jóhannes segir að koma þurfi hömlum á skattheimtuna sem bitni á ferðaþjónustunni þar sem hún skili sér beint í verðið.

„Annað sem náttúrulega þarf að gerast í rekstrarumhverfi fyrirtækja er að það þarf að ná einhvers konar böndum á efnahagslífinu í heild, bara vöxtum og verðbólgu, það bíður allt samfélagið eftir því,“ segir hann.

