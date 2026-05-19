Sífellt fleiri telja Íslandsferð ekki þess virði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. maí 2026 21:02 Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir skattheimtuna skila sér beint í verðið. Vísir/Anton Brink Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir sífellt fleiri ferðamenn hafa ekki fundist ferðalagið sitt þess virði vegna hás verðlags. Hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta á ferðaþjónustuna sem „einhvers konar tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð“. Diljá Matthíasardóttir vakti athygli á því í skoðanagrein á Vísi að sífellt fleiri ferðamenn sem ferðast til Íslands telja að Íslandsferðin hafi ekki verið peninganna virði. Vísar hún þar í landamærakönnun Ferðamálastofu fyrir árið 2025. „Árið 2022 var hlutfall þeirra ferðamanna um 11% en í fyrra var hlutfallið komið í rúmlega 18%,“ skrifar Diljá. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir Ísland almennt vera dýran áfangastað. „Þá náttúrulega hjálpar ekki til þegar stjórnvöld líta á atvinnugreinina eins og einhvers konar tunnu sem hægt sé að moka peningum í ríkissjóð endalaust úr og leggja skatta og hækka þá sem eru fyrir,“ segir Jóhannes í Reykjavík síðdegis. Hann nefndi skattahækkanir og vísar þar í kílómetragjald og vörugjaldahækkanir á bíla auk fyrirhugaðs náttúruinnviðagjalds og virðisaukaskatts á baðlón. „Þetta náttúrulega bætist bara allt ofan á verðmiðana. Það er ekkert hægt að taka þetta inn í fyrirtækjarekstur á Íslandi eins og staðan er í dag. Flest íslensk fyrirtæki í ferðaþjónustu eru bara lítil ferðaþjónustufyrirtæki, í kringum áttatíu prósent þeirra eru með svona níu starfsmenn eða færri,“ segir Jóhannes. Það sé því sífelld barátta að vera dýrari áfangastaðurinn og tryggja að gæðin séu í samræmi við verðið. Enginn vill borga fyrir malarhaug Meðal þess sem Jóhannes ræddi voru bílastæðagjöld við ferðamannastaði. „Það er í sjálfu sér ekkert að því að það séu greidd bílastæðagjöld eða þjónustugjöld þar sem er verið að veita einhverja þjónustu og þeim mun betri sem þjónustan er, því sanngjarnara,“ segir Jóhannes. „Fólk er farið að velta fyrir sér, bíddu hvað er ég að borga, þegar það kemur á staði þar sem er kannski búið að dreifa úr malarhaug og kalla það bílastæði og byrjað að rukka. Engin þjónusta, jafnvel ekki klósett eða neitt og þetta er það sem býr til svona upplifun.“ Þó sé fjöldi ferðamannastaða með gjaldskyld bílastæði en bjóði að sama skapi upp á góða þjónustu á svæðinu, svo sem salernisaðstaða. Skoðun ferðamanna breytist þó þegar engin slík þjónusta er í boði. „Að fólk upplifi þá sína fyrstu Íslandsferð með sem bestum hætti og að það fái það fyrir peningana sem það vildi, það er náttúrulega líklegasta leiðin til þess að fólk hugsi sér, ja best ég fari þangað aftur.“ Jóhannes segir að koma þurfi hömlum á skattheimtuna sem bitni á ferðaþjónustunni þar sem hún skili sér beint í verðið. „Annað sem náttúrulega þarf að gerast í rekstrarumhverfi fyrirtækja er að það þarf að ná einhvers konar böndum á efnahagslífinu í heild, bara vöxtum og verðbólgu, það bíður allt samfélagið eftir því,“ segir hann. Ferðaþjónusta Skattar, tollar og gjöld Bylgjan Mest lesið Vill Skúla Tómas á stofnun: „Ég hef enga þörf fyrir að pína hann“ Innlent Biðst afsökunar en neitar sök í máli Írisar Helgu: „Ég lét spila með mig“ Innlent „Þú þarft alltaf að vita, öryggisins vegna, hvar næsta klósett er“ Innlent Meðreiðarsveinn Írisar Helgu neitar sök Innlent Landris langt umfram það sem við þekktum hæst áður Innlent „Ég treysti því að lögreglan muni skoða þetta mjög rækilega“ Innlent Grafarvogsbúar skiluðu níunda manninum Innlent Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Erlent Hildur Björns undir hnausþykkum feldi Innlent Átján ára sótti áfengissendingu Innlent Fleiri fréttir Sífellt fleiri telja Íslandsferð ekki þess virði Sviðin rafbyssupíla enn í kirkjugarðinum Flestir strikuðu yfir Ásdísi Réðust á starfsmann sem mat bílinn óökuhæfann Aðildarviðræður gætu kostað tæpa tvo milljarða Nýjustu vendingar, sviðin píla á vettvangi og kaldar móttökur Maðurinn með hnífinn enn ófundinn „Stefnir í ansi góðan sumardag“ Vill Skúla Tómas á stofnun: „Ég hef enga þörf fyrir að pína hann“ Átján ára sótti áfengissendingu „Ég treysti því að lögreglan muni skoða þetta mjög rækilega“ Tilkynnt um mann með hníf við skóla í Hafnarfirði Grafarvogsbúar skiluðu níunda manninum Framsókn og óháðir og Viðreisn í meirihlutaviðræðum Skúli Tómas fer fram á frávísun morðákæru Hildur Björns undir hnausþykkum feldi Biðst afsökunar en neitar sök í máli Írisar Helgu: „Ég lét spila með mig“ Þakkar Ingu traustið en segir niðurstöðu vonbrigði Eftirlit með smíði Þjórsárbrúar boðið út í óvissu um kærumál „Get fullyrt að þetta mun ekki valda neinum réttarspjöllum“ Meðreiðarsveinn Írisar Helgu neitar sök Bruni í Bjarmalandi: „Þetta gekk eins og í lygasögu“ Umdeild handtaka í Reykjanesbæ og álit ráðherra á úrslitum kosninganna „Þú þarft alltaf að vita, öryggisins vegna, hvar næsta klósett er“ Enn varað við umferðartöfum sökum framkvæmda á Hringvegi Kannanir sögulega nærri kosningaúrslitunum Leikskólastarfsmaður ákærður fyrir að slá son sinn og annað barn Landris langt umfram það sem við þekktum hæst áður Vilja halda samstarfinu áfram þrátt fyrir mikið fylgistap „Aðallega að meta þessa tvo kosti“ Sjá meira