Sjáðu markið sem felldi Liver­pool, drama í New­cast­le og tvær marka­veislur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mario Lemina og félagar hans í Galatasaray fagna sigurmarki hans á móti Liverpool í gær.
Mario Lemina og félagar hans í Galatasaray fagna sigurmarki hans á móti Liverpool í gær. Getty/BSR Agency

Fjórir fyrstu leikirnir í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar fóru fram í gær en nú má sjá mörkin úr þeim hér inni á Vísi.

Galatasaray, Atletico Madrid og Bayern München unnu sína leiki en Barcelona náði jafntefli í blálokin á móti Newcastle.

Mario Lemina tryggði Galatasaray 1-0 sigur á Liverpool eftir stoðsendingu frá Victor Osimhen.

Klippa: Markið úr leik Galatasaray og Liverpool

Lamine Yamal tryggði Barcelona 1-1 jafntefli við Newcastle með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma eftir að Harvey Barnes hafði komið heimamönnum í Newcastle yfir.

Michael Olise skoraði tvö mörk og þeir Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson og Jamal Musiala voru líka á skotskónum í 6-1 útisigri Bayern München á ítalska liðinu Atalanta.

Klippa: Mörkin úr leik Atalanta og Bayern

Marcos Llorente, Antoine Griezmann og Julián Álvarez skoruðu allir á fyrstu fimmtán mínútunum í 5-2 sigri Atletico Madrid á Tottenham. Robin Le Normand skoraði fjórða markið og Álvarez bætti síðan við sínu öðru marki. Pedro Porro minnkaði muninn í 4-1 og Dominic Solanke minnkaði muninn í 5-2.

Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr öllum þessum leikjum.

Klippa: Mörkin úr leik Atletico og Tottenham
Klippa: Mörkin úr leik Newcastle og Barcelona
