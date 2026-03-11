Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. mars 2026 08:53 Mario Lemina og félagar hans í Galatasaray fagna sigurmarki hans á móti Liverpool í gær. Getty/BSR Agency Fjórir fyrstu leikirnir í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar fóru fram í gær en nú má sjá mörkin úr þeim hér inni á Vísi. Galatasaray, Atletico Madrid og Bayern München unnu sína leiki en Barcelona náði jafntefli í blálokin á móti Newcastle. Mario Lemina tryggði Galatasaray 1-0 sigur á Liverpool eftir stoðsendingu frá Victor Osimhen. Klippa: Markið úr leik Galatasaray og Liverpool Lamine Yamal tryggði Barcelona 1-1 jafntefli við Newcastle með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma eftir að Harvey Barnes hafði komið heimamönnum í Newcastle yfir. Michael Olise skoraði tvö mörk og þeir Josip Stanisic, Serge Gnabry, Nicolas Jackson og Jamal Musiala voru líka á skotskónum í 6-1 útisigri Bayern München á ítalska liðinu Atalanta. Klippa: Mörkin úr leik Atalanta og Bayern Marcos Llorente, Antoine Griezmann og Julián Álvarez skoruðu allir á fyrstu fimmtán mínútunum í 5-2 sigri Atletico Madrid á Tottenham. Robin Le Normand skoraði fjórða markið og Álvarez bætti síðan við sínu öðru marki. Pedro Porro minnkaði muninn í 4-1 og Dominic Solanke minnkaði muninn í 5-2. Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr öllum þessum leikjum. Klippa: Mörkin úr leik Atletico og Tottenham Klippa: Mörkin úr leik Newcastle og Barcelona Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC Tottenham Hotspur Newcastle United FC Barcelona Mest lesið „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Fótbolti Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti Myrti kærustuna og spurði svo ChatGPT hvað hann ætti að gera Sport Viggó á leið í topplið í bestu deild í heimi? Handbolti Gunnar Nelson með augun á bardaga í ár Sport „Sorgmæddur en stoltur“ Fótbolti „Innra með mér líður mér eins og ég sé að deyja“ Golf Bam skoraði 83 stig í NBA í nótt Körfubolti Scholes bað Carrick afsökunar Enski boltinn Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Hætti við að sækja um hæli og fór frekar heim til Írans „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Scholes bað Carrick afsökunar „Þær eru öruggar hér og þeim ætti að líða vel“ „Sorgmæddur en stoltur“ Fleury fór á kostum gegn FH Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Bæjarar gengu frá Atalanta Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Sögulegt kvöld í vændum hjá Salah? Logi í liði umferðarinnar í Tyrklandi Skipti um landslið rétt fyrir HM Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Sjá meira