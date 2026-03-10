Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Aron Guðmundsson skrifar 10. mars 2026 21:59 Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá leikmönnum Tottenham í kvöld Vísir/Getty Tottenham er í afar erfiðri stöðu eftir stórt tap gegn Atletico Madrid á útivelli í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Dagar Igor Tudor í starfi knattspyrnustjóra liðsins gætu verið taldir. Lokatölur í kvöld 5-2 sigur Atletico Madrid. Það gekk allt á afturfótunum hjá Tottenham í kvöld. Framhald af því sem hefur verið raunin í ensku úrvalsdeildinni hjá liðinu upp á síðkastið þar sem liðið er í harðri fallbráttu. Igor Tudor, sem ráðinn var sem knattspyrnustjóri liðsins eftir að Dananum Thomas Frank var sagt upp störfum, hefur ekki tekist að snúa gengi liðsins við og í kvöld ákvað hann að tefla Tékkanum unga, Antonín Kinsky, í markvarðarstöðunni hjá liðinu. Ákvörðun sem margir munu draga í efa eftir leik kvöldsins. Atletico Madrid var komið þremur mörkum yfir þegar að stundarfjórðungur var liðinn af leiknum. Í tvígang hafði Kinsky gerst sekur um afdrifarík mistök í marki Tottenham og Igor Tudor hafði fengið nóg. Hann skipti Tékkanum unga af velli og setti inn á í hans stað aðalmarkvörðinn Guglielmo Vicario sem hann ætlaði að refsa í kvöld, fyrir slakar frammistöður upp á síðkastið, með því að láta hann verma varamannabekkinn. Óhætt er að segja að þessi vinnubrögð Igor Tudor hafi ekki farið vel í Rikka G sem lýsir leik Atletico Madrid og Tottenham á Sýn Sport 2. Hann lét Tudor heyra það í beinni. „Ég fullyrði það að þetta kostar Igor Tudor starfið. Ég skal líka fullyrða að það er ekki nokkurt einasta félag á einhverju háu gæðastigi sem er að fara ráða Igor Tudor. Að gera drengnum þetta. Þetta er bara ljótt.“ Ekki skánaði útlitið fyrir Tottenham skömmu eftir umrædda skiptingu þegar að Robin Le Normand bætti við fjórða marki Atletico Madrid á 22.mínútu áður en Tottenham náði að klóra í bakkann með marki frá Pedro Porro fjórum mínútum síðar. Leikar stóðu 4-1, Atletico Madrid í vil, í hálfleik. Júlián Álvarez bætti við fimmta marki Atletico Madrid á 55.mínútu en aftur klóruðu Tottenham menn í bakkann með marki frá Dominic Solanke á 76.mínútu. Mark Solanke reyndist lokamark leiksins. Atletico Madrid fer með þriggja marka forystu inn í seinni leik liðanna í Lundúnum eftir viku. Lokatölur í kvöld 5-2 sigur Atletico Madrid. Liðin mætast í Lundúnum í seinni leik sínum í næstu viku. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Spænski boltinn Tottenham Hotspur