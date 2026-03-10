Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Aron Guðmundsson skrifar 10. mars 2026 21:55 Lamine Yamal skoraði dramatískt jöfnunarmark fyrir Börsunga í kvöld Vísir/Getty Flautumark frá Lamine Yamal í uppbótartíma tryggði Barcelona dramatískt jafntefli gegn Newcastle United á útivelli í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Lokatölur á St. James' Park, 1-1. Leikur kvöldsins var spennuþrunginn og stemningin í norðrinu rafmögnuð. Það þurfti eitthvað sérstakt til þess að tryggja öðru hvoru liðinu sigur og þegar að allt virtist stefna í markalaust jafntefli milli liðanna tveggja dró til tíðinda. Því þegar að aðeins nokkrar mínútur eftir lifðu af venjulegum leiktíma átti Jacob Murphy fyrirgjöf inn á teig sem rataði á Harvey Barnes sem lét vaða í átt að marki þegar að boltinn var í loftinu og Joan Garcia í marki Börsunga náði ekki að halda boltanum frá því að enda í netinu. Þegar komið var fram yfir uppgefinn uppbótartíma dró til tíðinda á hinum enda vallarins þegar Dani Olmo, leikmaður Barcelona var felldur innan vítateigs og vítaspyrna réttilega dæmd. Lamine Yamal, spænska ungstirnið tók spyrnuna fyrir Barcelona og skoraði af miklu öryggi fram hjá Aaron Ramsdale í marki Newcastle. Flautumark sem sá til þess að liðin skildu jöfn. 1-1. Seinni leikur liðanna fer fram í Barcelona eftir viku. Þar berjast liðin um sæti í átta liða úrslitum. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Spænski boltinn Newcastle United FC Barcelona