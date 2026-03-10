Liverpool mátti sætta sig við eins marks tap í fyrri leik sínum gegn Galatasaray í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Lokatölur 1-0 sigur Galatasaray.
Leikur liðanna í kvöld fór fram á Rams Park í Tyrklandi og lærisveinar Arne Slot í liði Liverpool byrjuðu leikinn af krafti.
Fyrstu mínútur leiksins voru algjörleg í eigu Liverpool og gekk Tyrkjunum erfiðlega að ráða við pressuna frá strákunum úr Bítlaborginni.
En eins og þruma úr heiðskýru lofti voru það heimamenn í Galatasaray sem komust yfir á sjöundu mínútu þegar að Mario Lemina skoraði fyrsta mark leiksins eftir að boltinn hafði borist til hans í kjölfar fasts leikatriðis. Spurningarmerki má setja við varnarvinnu Liverpool í aðdraganda marksins. Staðan orðin 1-0 Galatasaray í vil.
Reyndist mark Lemina eina mark fyrri hálfleiksins.
Liverpool taldi sig hafa náð inn jöfnunarmarki í kringum sjötugustu mínútu þegar að Dominik Szoboszlai kom boltanum í netið. Aðdragandi marksins var hins vegar skoðaður í VAR-sjánni og þar sást hvernig boltinn hafði viðkomu í höndinni á Ibrahima Konaté, leikmanni Liverpool, áður en hann barst til Szoboszlai. Markið fékk því ekki að standa.
Liverpool tókst ekki að finna jöfnunarmark fyrir lok leiksins og því voru það heimamenn í Galatasaray sem fóru með eins marks sigur af hólmi og leiða því einvígið með einu marki fyrir seinni leik liðanna sem fer fram á Anfield í Liverpoolborg í næstu viku. Einvígið langt frá því að vera lokið.
Þetta var annað tap Liverpool á Rams Park í Tyrklandi á yfirstandandi tímabili. Liðin mættust í deildarkeppni Meistaradeildarinnar fyrr á tímabilinu þar sem Galatasaray fór einnig með 1-0 sigur af hólmi.