Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 20:31 Felix Bickel dómari gat ekkert gert enda búið að kalla hann í skjáinn sem síðan virkaði ekki. Myndbandsdómarinn ákvað síðan að dæma vítið svo leikurinn gæti haldið áfram. Getty/Bernd Thissen Myndbandsdómgæslan er langt frá því að vera vinsæl hjá sumum fótboltaáhugamönnum en stuðningsmaður Preussen Münster gekk aðeins lengra en flestir í leik í þýsku B-deildinni í fótbolta í dag. Preussen Münster tók þá á móti Herthu Berlin en í stöðunni 0-0 í uppbótartíma fyrri hálfleiks var dómarinn sendur í VAR-skjáinn. Stuðningsmaður Preussen Münster gerði sér kannski grein fyrir í hvað stefndi en honum tókst að lauma sér inn á lokað svæði og taka VAR-skjáinn úr sambandi þegar dómari leiksins ætlaði að fara að skoða atvikið betur. 😭🇩🇪🔌 𝗜𝗟𝗦 𝗢𝗡𝗧 𝗗𝗘́𝗕𝗥𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘́ 𝗟𝗔 𝗧𝗘́𝗟𝗘́𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗩𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛.Des supporters du Preussen Münster (D2 allemande) sont descendus des tribunes pour débrancher la télévision du VAR 𝗮𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹'𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮… pic.twitter.com/VHCHJ9ZJIA— Actu Foot (@ActuFoot_) March 8, 2026 Upp kom vandræðastaða og leikurinn tafðist. Ekki tókst að tengja skjáinn og því tók myndbandsdómarinn þá ákvörðun að dæma vítið svo hægt væri að halda áfram. Hertha Berlin fékk því víti og komst í 1-0 með marki Fabian Reese. Jannis Heuer jafnaði metin í upphafi seinni hálfleiks en Marten Winkler tryggði Herthu öll stigin með sigurmarki í uppbótartíma. View this post on Instagram A post shared by Soccer Forever (@soccerforever) Þýski boltinn