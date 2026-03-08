Fótbolti

Stuðnings­maður tók VAR úr sam­bandi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Felix Bickel dómari gat ekkert gert enda búið að kalla hann í skjáinn sem síðan virkaði ekki. Myndbandsdómarinn ákvað síðan að dæma vítið svo leikurinn gæti haldið áfram.
Myndbandsdómgæslan er langt frá því að vera vinsæl hjá sumum fótboltaáhugamönnum en stuðningsmaður Preussen Münster gekk aðeins lengra en flestir í leik í þýsku B-deildinni í fótbolta í dag.

Preussen Münster tók þá á móti Herthu Berlin en í stöðunni 0-0 í uppbótartíma fyrri hálfleiks var dómarinn sendur í VAR-skjáinn.

Stuðningsmaður Preussen Münster gerði sér kannski grein fyrir í hvað stefndi en honum tókst að lauma sér inn á lokað svæði og taka VAR-skjáinn úr sambandi þegar dómari leiksins ætlaði að fara að skoða atvikið betur.

Upp kom vandræðastaða og leikurinn tafðist. Ekki tókst að tengja skjáinn og því tók myndbandsdómarinn þá ákvörðun að dæma vítið svo hægt væri að halda áfram.

Hertha Berlin fékk því víti og komst í 1-0 með marki Fabian Reese. Jannis Heuer jafnaði metin í upphafi seinni hálfleiks en Marten Winkler tryggði Herthu öll stigin með sigurmarki í uppbótartíma.

