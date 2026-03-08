Fótbolti

Villisvínin eyði­lögðu fót­bolta­völlinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Villisvínin eru ekki góðir næturgestir eins og kom vel í ljós hjá Rottne IF. EPA/STR

Það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað fór í gegnum huga Emils Bolmgren þegar hann mætti út á völlinn félagsins síns í vikunni.

Bolmgren er formaður sænska fótboltafélagsins Rottne sem lenti í því að fótboltavöllur þess var eyðilagður yfir nótt.

Þetta voru þó ekki skemmdarverk af mannanna völdum.

Um nóttina höfðu nefnilega villisvín komið í heimsókn og farið afar illa með einn af fótboltavöllunum á íþróttasvæðinu Vidingeskans í Rottne í Växjö-sveitarfélaginu.

„Grastorfum hafði verið rótað upp á vellinum sem varð fyrir miklum skemmdum,“ sagði Emil Bolmgren, formaður Rottne IF, en hann tók við starfinu fyrir tveimur árum.

„Það er mikil vinna framundan og það mun kosta okkur talsverða fjárhæð að laga þetta,“ sagði Bolmgren.

Það er magnað að sjá hversu miklum skemmdum grasvöllurinn gat orðið fyrir þessa einu nótt en líktist svæðið ekki lengur grasfótboltavelli.

Nú þarf skiljanlega mikið átak til að gera völlinn leikhæfan á þessu ári en með hröðum vinnubrögðum er hægt að slétta völlinn og sá í hann áður en fer að hlýna. 

Hér fyrir neðan má sjá Bolmgren formanna á vellinum.

Sænski boltinn

