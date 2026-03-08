Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 23:16 Villisvínin eru ekki góðir næturgestir eins og kom vel í ljós hjá Rottne IF. EPA/STR Það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað fór í gegnum huga Emils Bolmgren þegar hann mætti út á völlinn félagsins síns í vikunni. Bolmgren er formaður sænska fótboltafélagsins Rottne sem lenti í því að fótboltavöllur þess var eyðilagður yfir nótt. Þetta voru þó ekki skemmdarverk af mannanna völdum. Um nóttina höfðu nefnilega villisvín komið í heimsókn og farið afar illa með einn af fótboltavöllunum á íþróttasvæðinu Vidingeskans í Rottne í Växjö-sveitarfélaginu. „Grastorfum hafði verið rótað upp á vellinum sem varð fyrir miklum skemmdum,“ sagði Emil Bolmgren, formaður Rottne IF, en hann tók við starfinu fyrir tveimur árum. „Það er mikil vinna framundan og það mun kosta okkur talsverða fjárhæð að laga þetta,“ sagði Bolmgren. Það er magnað að sjá hversu miklum skemmdum grasvöllurinn gat orðið fyrir þessa einu nótt en líktist svæðið ekki lengur grasfótboltavelli. Nú þarf skiljanlega mikið átak til að gera völlinn leikhæfan á þessu ári en með hröðum vinnubrögðum er hægt að slétta völlinn og sá í hann áður en fer að hlýna. Hér fyrir neðan má sjá Bolmgren formanna á vellinum. View this post on Instagram A post shared by P4 Kronoberg (@p4kronoberg) Sænski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Uppgjör: Svartfjallaland - Ísland 33-24 | Hér varð hrun Handbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Sjáðu markasýningu Viggós í dag Handbolti Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 Fleiri fréttir Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Sjá meira