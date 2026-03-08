Fótbolti

Bæði lög­reglu­menn og stuðnings­menn slösuðust í látunum eftir leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Julian Araujo, leikmanni Celtic, lenti saman við stuðningsmann Rangers sem hafði brotið sér leið niður á grasið eftir leik.
Skoska lögreglan fordæmir skammarlega innrás stuðningsmanna Celtic og Rangers á völlinn eftir bikarleik liðanna í dag.

Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust þegar stuðningsmenn Celtic og Rangers lentu í átökum eftir leikinn í Glasgow.

Nokkrir voru handteknir í því sem lögreglan í Skotlandi lýsti sem „fyrirlitlegum“ og „skammarlegum“ atburðum á Ibrox-leikvanginum.

Stuðningsmenn Celtic ruddust fyrst inn á völlinn til að fagna 4-2 sigri í vítaspyrnukeppni í átta liða úrslitum skoska bikarsins áður en stuðningsmenn Rangers blönduðu sér einnig í slagsmálin.

Blysum var kastað þegar lögregla og vallarstarfsmenn mynduðu varnarmúr til að aðskilja hópana tvo.

Kate Stephen yfirlögregluþjónn sagði að hegðun fjölda stuðningsmanna „yrði að vera fordæmd af öllum sem koma að fótbolta og samfélaginu í heild“.

Nokkrir hafa þegar verið handteknir

Hún sagði: „Nokkrir hafa þegar verið handteknir og lögreglan í Skotlandi mun nú vinna með báðum félögum og skoska knattspyrnusambandinu að ítarlegri rannsókn í kjölfar atburðanna á vellinum að leik loknum,“ sagði Stephen.

„Lögreglumenn og vallarstarfsmenn mættu gríðarlegri andúð og ofbeldi yfir langt tímabil, þar sem margir einstaklingar höfðu vopnað sig með hlutum sem augljóslega voru ætlaðir til að valda skaða,“ sagði Stephen.

„Lögreglumenn og almennir borgarar hafa slasast í þessari fyrirlitlegu uppákomu og ég vil koma á framfæri þakklæti til allra lögreglumanna og starfsmanna sem voru á vakt,“ sagði Stephen.

Varnarmúr á milli stuðningsmannahópa

Óeirðirnar gengu fljótt yfir og stuðningsmenn sneru aftur í stúkuna þegar lögregla og vallarstarfsmenn mynduðu varnarmúr milli andstæðra stuðningsmannahópa.

Þetta var í fyrsta sinn sem stuðningsmenn Celtic fengu fullan aðgang að Broomloan Road-stúkunni á Ibrox síðan fjöldi þeirra var takmarkaður við færri en þúsund árið 2018.

Hefð er fyrir því að um 7.500 stuðningsmenn Celtic hafi fyllt stúkuna í Old Firm-leikjum.

Komust inn án miða

Síðan þá hefur fjöldi miða fyrir stuðningsmenn gestaliðsins á bæði Ibrox og Celtic Park sveiflast á milli um 750 og núlls í röð gagnkvæmra aðgerða.

Lögreglan sagði að sumir stuðningsmannanna hefðu komist inn í Broomloan-stúkuna án miða, sem olli töfum á öryggisgæslu og varð til þess að loka þurfti aðgangshliðum um tíma.

Hér fyrir ofan má sjá lætin eftir leikinn.

