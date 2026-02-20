Innlent

Spyr hvernig fólk muni ná endum saman

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Finni Jóhannsson, framkvæmdastjóri Kukl.
Stærsta tækjaleigja landsins hefur neyðst til að draga saman seglin vegna ástandsins í kvikmyndageiranum. Mikill samdráttur hefur verið á milli ára í innlendri og erlendri kvikmyndagerð. Framkvæmdastjóri Kukl kallar eftir fyrirsjáanleika frá stjórnvöldum.

„Ég hef mestar áhyggjur í raun og veru af fólki í bransanum, hvernig það nær endum saman ef það fer ekki eitthvað að gerast,“ sagði Finni Jóhannsson, framkvæmdastjóri Kukl í samtali við fréttastofu um ástandið í kvikmyndageiranum en innslagið má sjá hér fyrir neðan.

Greint var frá því í gær að hálfgert neyðarástand ríki í kvikmyndageiranum hér á landi. Reynsluboltar lýstu frosti, flótta úr greininni og áratuga afturför í samtali við fréttastofu. Það hefur verið harðlega gagnrýnt að framlög til kvikmyndasjóðs hafi dregist saman.

Kukl er eitt af þeim fyrirtækjum sem hafa þurft að draga saman vegna ástandsins í kvikmyndageiranum en til að mynda voru skrifstofur fyrirtækisins færðar inn á tækjalagerinn.

Kukl er stærsta tækjaleiga landsins og þjónustar bæði innlend og stór erlend verkefni. Erlend kvikmyndaframleiðsla hefur eins og innlend framleiðsla dregist saman undanfarið.

„Við þurfum aðeins að grípa inn í og skera niður, kreista okkur saman og þétta okkur. Við þurfum að minnka húsnæði og líta á alla kostnaðarliði. Við þurfum að sjá hvað við getum gert til að skrimta þangað til eitthvað fer að gerast. Hér erum við í raun og veru að stúka af fyrir nýja leigjendur og þetta er í rauninni rými sem við höfðum undir okkur en þetta er partur af þessum samdrætti. Við þurfum að leigja þetta öðrum aðilum.“

Hnökrar hafi verið á endurgreiðslukerfinu hér á landi. Árið 2022 var samþykkt að greiða 35 prósenta endurgreiðslu til verkefna yfir ákveðnri stærð sem eru framleidd hér á landi. Að sögn fagfólks eru þessar endurgreiðslur undirstaða þess að stór verkefni komi hingað til landsins.

„Það þarf að hafa eitthvað plan í þessum bransa og það á þá við það sem tengist kvikmyndasjóði, fjárframlögum í kvikmyndasjóð og fyrirsjáanleika í endurgreiðslunni sem er náttúrulega lykillinn að velgengni bransans á Íslandi. Með nýrri ríkisstjórn þá kemur alltaf eitthvað hikst í tölurnar og framtíðina.“

Hann segir ýmsar aðrar ástæður fyrir fækkun erlendra verkefna og tekur fram að iðnaðurinn úti hafi ekki náð sér á strik eftir verkföll í Hollywood fyrir rúmum tveimur árum.

Hvernig er útlitið fyrir þetta ár, er eitthvað í hendi? 

„Nei, það er lítið í hendi. Síðustu ár hafa verið svolítið sveiflukennd. Fjármagnið er minna. Það er samdráttur, það er alveg greinilegur og stór samdráttur á milli ára.“

