Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Tómas Arnar Þorláksson skrifar 20. febrúar 2026 23:16 Finni Jóhannsson, framkvæmdastjóri Kukl. vísir/lýður valberg Stærsta tækjaleigja landsins hefur neyðst til að draga saman seglin vegna ástandsins í kvikmyndageiranum. Mikill samdráttur hefur verið á milli ára í innlendri og erlendri kvikmyndagerð. Framkvæmdastjóri Kukl kallar eftir fyrirsjáanleika frá stjórnvöldum. „Ég hef mestar áhyggjur í raun og veru af fólki í bransanum, hvernig það nær endum saman ef það fer ekki eitthvað að gerast," sagði Finni Jóhannsson, framkvæmdastjóri Kukl í samtali við fréttastofu um ástandið í kvikmyndageiranum en innslagið má sjá hér fyrir neðan. Greint var frá því í gær að hálfgert neyðarástand ríki í kvikmyndageiranum hér á landi. Reynsluboltar lýstu frosti, flótta úr greininni og áratuga afturför í samtali við fréttastofu. Það hefur verið harðlega gagnrýnt að framlög til kvikmyndasjóðs hafi dregist saman. Kukl er eitt af þeim fyrirtækjum sem hafa þurft að draga saman vegna ástandsins í kvikmyndageiranum en til að mynda voru skrifstofur fyrirtækisins færðar inn á tækjalagerinn. Kukl er stærsta tækjaleiga landsins og þjónustar bæði innlend og stór erlend verkefni. Erlend kvikmyndaframleiðsla hefur eins og innlend framleiðsla dregist saman undanfarið. „Við þurfum aðeins að grípa inn í og skera niður, kreista okkur saman og þétta okkur. Við þurfum að minnka húsnæði og líta á alla kostnaðarliði. Við þurfum að sjá hvað við getum gert til að skrimta þangað til eitthvað fer að gerast. Hér erum við í raun og veru að stúka af fyrir nýja leigjendur og þetta er í rauninni rými sem við höfðum undir okkur en þetta er partur af þessum samdrætti. Við þurfum að leigja þetta öðrum aðilum." Hnökrar hafi verið á endurgreiðslukerfinu hér á landi. Árið 2022 var samþykkt að greiða 35 prósenta endurgreiðslu til verkefna yfir ákveðnri stærð sem eru framleidd hér á landi. Að sögn fagfólks eru þessar endurgreiðslur undirstaða þess að stór verkefni komi hingað til landsins. „Það þarf að hafa eitthvað plan í þessum bransa og það á þá við það sem tengist kvikmyndasjóði, fjárframlögum í kvikmyndasjóð og fyrirsjáanleika í endurgreiðslunni sem er náttúrulega lykillinn að velgengni bransans á Íslandi. Með nýrri ríkisstjórn þá kemur alltaf eitthvað hikst í tölurnar og framtíðina." Hann segir ýmsar aðrar ástæður fyrir fækkun erlendra verkefna og tekur fram að iðnaðurinn úti hafi ekki náð sér á strik eftir verkföll í Hollywood fyrir rúmum tveimur árum. Hvernig er útlitið fyrir þetta ár, er eitthvað í hendi? „Nei, það er lítið í hendi. Síðustu ár hafa verið svolítið sveiflukennd. Fjármagnið er minna. Það er samdráttur, það er alveg greinilegur og stór samdráttur á milli ára."