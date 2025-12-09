Styrkja báðar hliðar í Evrópuumræðunni um tíu milljónir Árni Sæberg skrifar 9. desember 2025 13:48 Þorgerður Katrín og félagar í Viðreisn hafa lengi horft í átt að Evrópusambandinu og upptöku evru. Vísir/Ívar Fannar Til að efla umræðu um kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu og tryggja greiðan aðgang almennings að upplýsingum í aðdraganda fyrirhugaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við ESB, hyggjast stjórnvöld veita Evrópuhreyfingunni og Heimssýn, hreyfingu sjálfstæðissinna í Evrópumálum, fjárstyrk sem nemur tíu milljónum króna fyrir hvort félag. Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að Evrópuhreyfingin , sem hafi beitt sér fyrir aðild að ESB, og Heimssýn, sem sé mótfallin Evrópusambandsaðild, hafi um nokkurt skeið verið regnhlífarsamtök fyrir umrædd sjónarmið. Opin lýðræðisleg umræða algjört lykilatriði Fyrirhugað sé að hreyfingarnar verji fjármagninu til verkefna á borð við fræðslu, greinarskrif og efnisgerð til birtingar á fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og skipulagningu funda og ráðstefna um kosti og galla aðildar að ESB. „Í mínum huga er algjört lykilatriði að hér fari fram opin lýðræðisleg umræða um kosti og galla Evrópusambandsaðildar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, svo fólk geti tekið upplýsta ákvörðun byggða á staðreyndum og sannreyndum upplýsingum. Upphrópanir og hræðsluáróður sem ýta undir skautun eiga ekkert erindi í íslensku samfélagi. Með styrkveitingunni viljum við einmitt veita báðum hreyfingum bolmagn til þess að efla þessa mikilvægu lýðræðislegu umræðu,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Vísindavefurinn fær fimm milljónir Að auki hafi verið ákveðið að fimm milljónir króna renni til Vísindavefs Háskóla Íslands til uppfærslu á Evrópuvefnum, sem haldið hafi verið úti um árabil og gegnt hafi mikilvægu hlutverki hvað varðar upplýsingagjöf um ESB og Evrópumál í breiðara samhengi. Vefurinn starfi eftir eigin stefnu og lúti ritstjórnarlegu sjálfstæði. Tilgangur hans sé að veita hlutlægar, málefnalegar og trúverðugar upplýsingar um ESB; sögu þess, löggjöf sambandsins og réttarframkvæmd, skipulag og stjórnsýslu, stefnu og áætlanir. Með fjáraukalögum fyrir 2025 hafi verið veitt sérstök fjárheimild til utanríkisráðuneytisins að fjárhæð 25 milljónir króna í undirbúning þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB, sem fyrirhugað sé að fari fram eigi síðar en árið 2027. Evrópusambandið Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Félagasamtök Utanríkismál Mest lesið „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Innlent Komust yfir myndband af slysinu Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Erlent Farþeginn enn í haldi lögreglu Innlent Fleiri fréttir Þorbjörg hættir aftur hjá Samtökunum´78 Svaraði fullum hálsi en ekki spurningu um siðareglur Styrkja báðar hliðar í Evrópuumræðunni um tíu milljónir Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum gagnrýnir skort á samráði Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Telur rétt að sniðganga Eurovision Komust yfir myndband af slysinu Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Svarar „mannfyrirlitningu“ Össurar sem segir Svandísi skorta kjörþokka Forseti biðst afsökunar og ráðherra vill sniðganga Eurovision Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Nú mega gæludýr aftur ferðast með eigendum sínum Bað þingheim afsökunar eftir ákall frá stjórnarandstöðu Nýr varaþingmaður stekkur inn í fjarveru Guðmundar Inga Tekur við rekstri Hornbrekku á Ólafsfirði Færslur sem veki reiði séu margfalt áhrifameiri en aðrar Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Skilur vonbrigðin en hafnar því að hafa tekið óupplýsta ákvörðun Fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir fíkniefnainnflutning Vatnshæðin aðeins lækkað í Skaftá „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Borgarsögusafn gagnrýnir rangfærslur varðandi Holtsgötu 10 Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Húsbrot og líkamsárás Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð gefin út af læknum á ári Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Farþeginn enn í haldi lögreglu Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Slökkvilið kallað út vegna ammoníakleka Sjá meira