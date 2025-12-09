Innlent

Styrkja báðar hliðar í Evrópuumræðunni um tíu milljónir

Árni Sæberg skrifar
Þorgerður Katrín og félagar í Viðreisn hafa lengi horft í átt að Evrópusambandinu og upptöku evru.
Vísir/Ívar Fannar

Til að efla umræðu um kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu og tryggja greiðan aðgang almennings að upplýsingum í aðdraganda fyrirhugaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við ESB, hyggjast stjórnvöld veita Evrópuhreyfingunni og Heimssýn, hreyfingu sjálfstæðissinna í Evrópumálum, fjárstyrk sem nemur tíu milljónum króna fyrir hvort félag.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að Evrópuhreyfingin , sem hafi beitt sér fyrir aðild að ESB, og Heimssýn, sem sé mótfallin Evrópusambandsaðild, hafi um nokkurt skeið verið regnhlífarsamtök fyrir umrædd sjónarmið.

Opin lýðræðisleg umræða algjört lykilatriði

Fyrirhugað sé að hreyfingarnar verji fjármagninu til verkefna á borð við fræðslu, greinarskrif og efnisgerð til birtingar á fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og skipulagningu funda og ráðstefna um kosti og galla aðildar að ESB.

„Í mínum huga er algjört lykilatriði að hér fari fram opin lýðræðisleg umræða um kosti og galla Evrópusambandsaðildar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, svo fólk geti tekið upplýsta ákvörðun byggða á staðreyndum og sannreyndum upplýsingum. Upphrópanir og hræðsluáróður sem ýta undir skautun eiga ekkert erindi í íslensku samfélagi. Með styrkveitingunni viljum við einmitt veita báðum hreyfingum bolmagn til þess að efla þessa mikilvægu lýðræðislegu umræðu,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra.

Vísindavefurinn fær fimm milljónir

Að auki hafi verið ákveðið að fimm milljónir króna renni til Vísindavefs Háskóla Íslands til uppfærslu á Evrópuvefnum, sem haldið hafi verið úti um árabil og gegnt hafi  mikilvægu hlutverki hvað varðar upplýsingagjöf um ESB og Evrópumál í breiðara samhengi. 

Vefurinn starfi eftir eigin stefnu og lúti ritstjórnarlegu sjálfstæði. Tilgangur hans sé að veita hlutlægar, málefnalegar og trúverðugar upplýsingar um ESB; sögu þess, löggjöf sambandsins og réttarframkvæmd, skipulag og stjórnsýslu, stefnu og áætlanir.

Með fjáraukalögum fyrir 2025 hafi verið veitt sérstök fjárheimild til utanríkisráðuneytisins að fjárhæð 25 milljónir króna í undirbúning þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB, sem fyrirhugað sé að fari fram eigi síðar en árið 2027.

