Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Einn var stöðvaður í umferðinni grunaður um akstur undir áhrifum en sá reyndist með tvo hnífa í bílnum og piparúða.
Leigubílstjóri óskaði eftir aðstoð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt, eftir að maður kýldi í rúðu bifreiðarinnar og kastaði flösku í hana. Árásarmaðurinn lét sig hverfa áður en lögregla mætti á vettvang.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Þar segir einnig frá ökumanni sem var stöðvaður vegna gruns um akstur undir áhrifum. Sá reyndist hafa í fórum sínum tvo hnífa og piparúða og var hann handtekinn og fluttur á lögreglustöð til skýrslutöku.

Tilkynnt var um innbrot í geymslu í miðborginni og þjófnað í matvöruverslun í umdæminu Grafarvogur/Mosfellsbær/Árbær.

Þá voru margir stöðvaðir í umferðinni, meðal annars nokkrum sem reyndust án ökuréttinda. Eitt umferðarslys varð þar sem ökumaður missti veggrip við akstur og endaði á ljósastaur. Voru hann og farþegi bifreiðarinnar fluttir á slysadeild.

Alls voru 66 mál skráð á vaktinni og einn gisti fangageymslur í morgunsárið.

Lögreglumál

