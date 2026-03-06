Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku

Leigubílstjóri óskaði eftir aðstoð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt, eftir að maður kýldi í rúðu bifreiðarinnar og kastaði flösku í hana. Árásarmaðurinn lét sig hverfa áður en lögregla mætti á vettvang.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig frá ökumanni sem var stöðvaður vegna gruns um akstur undir áhrifum. Sá reyndist hafa í fórum sínum tvo hnífa og piparúða og var hann handtekinn og fluttur á lögreglustöð til skýrslutöku.
Tilkynnt var um innbrot í geymslu í miðborginni og þjófnað í matvöruverslun í umdæminu Grafarvogur/Mosfellsbær/Árbær.
Þá voru margir stöðvaðir í umferðinni, meðal annars nokkrum sem reyndust án ökuréttinda. Eitt umferðarslys varð þar sem ökumaður missti veggrip við akstur og endaði á ljósastaur. Voru hann og farþegi bifreiðarinnar fluttir á slysadeild.
Alls voru 66 mál skráð á vaktinni og einn gisti fangageymslur í morgunsárið.