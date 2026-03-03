Innlent

Gæti orðið flughált síð­degis

Atli Ísleifsson skrifar
Hálka er nokkuð víða á suðvestanverðu landinu. Myndin er úr safni.
Hálka er nokkuð víða á suðvestanverðu landinu. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Spáð er að hlýni skarpt síðdegis með rigningu á sunnan- og vestanverðu landinu. Það gæti því víða orðið flughált á meðan saman þjappaður snjór og klaki tekur upp.

Frá þessu segir á vef Vegagerðarinnar, umferdin.is. Þar segir að blint verði á Hellisheiði og í Þrengslum í suðaustanhríð, sérstaklega á milli klukkan 11 og 14 en fer svo að rigna þar einnig.

Hálka er nokkuð víða á suðvestanverðu landinu, svo sem í Þrengslum, í Hvalfirði, á Krýsuvíkurvegi, Vatnsleysustrandarvegi og víðar. Snjóþekja er í Kjós og hálkublettir eru nokkuð víða á öðrum leiðum.

Á Norðausturlandi eru vegir lokaðir um Mývatns- og Möðrudalsöræfi, Vopnafjarðarheiði og Hófaskarð. Ófært er á Hólasandi, Kelduhverfi, Hólaheiði og á milli Þórshafnar og Vopnafjarðar. Snjóþekja eða hálka er á flestum öðrum leiðum.

Á Austurlandi eru vegirnir um Fjarðarheiði og frá Djúpavogi að Höfn lokaðir. Þæfingur er á Fagradal ásamt skafrenningi og einbreiðum köflum en þæfingur er í Norðfirði. Ófært er víða, meðal annars um Vatnsskarð eystra, Öxi og Breiðdalsheiði.

Vegir eru margir lokaðir á austan- og norðaustanverðu landinu. Vegagerðin

Á Suðurlandi eru hálkublettir á milli Víkur og Klausturs. Annars verður hálka eða hálkublettir á flestum leiðum en snjóþekja á stöku stað.

Á Vesturlandi er víða hálka en eitthvað er um hálkubletti og snjóþekju. Á Vestfjörðum er hálka á flestum leiðum.

Á Norðurlandi er snjóþekja á Öxnadalsheiði og Ólafsfjarðarvegi en hálka á mörgum leiðum. Víkurskarði hefur verið lokað vegna snjóa.

Færð á vegum Veður

Tengdar fréttir

Gular viðvaranir á suðvesturhorninu

Spáð er austan og suðaustan 13-20 m/s sunnan- og vestantil í dag og fer að snjóa þar upp úr hádegi en von á rigningu eða slyddu síðdegis. Vindur verður hægari og úrkomulítið um landið norðaustanvert. Veður fer hlýnandi og hiti víða núll til átta stig síðdegis, hlýjast sunnan heiða.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið