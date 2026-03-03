Spáð er að hlýni skarpt síðdegis með rigningu á sunnan- og vestanverðu landinu. Það gæti því víða orðið flughált á meðan saman þjappaður snjór og klaki tekur upp.
Frá þessu segir á vef Vegagerðarinnar, umferdin.is. Þar segir að blint verði á Hellisheiði og í Þrengslum í suðaustanhríð, sérstaklega á milli klukkan 11 og 14 en fer svo að rigna þar einnig.
Hálka er nokkuð víða á suðvestanverðu landinu, svo sem í Þrengslum, í Hvalfirði, á Krýsuvíkurvegi, Vatnsleysustrandarvegi og víðar. Snjóþekja er í Kjós og hálkublettir eru nokkuð víða á öðrum leiðum.
Á Norðausturlandi eru vegir lokaðir um Mývatns- og Möðrudalsöræfi, Vopnafjarðarheiði og Hófaskarð. Ófært er á Hólasandi, Kelduhverfi, Hólaheiði og á milli Þórshafnar og Vopnafjarðar. Snjóþekja eða hálka er á flestum öðrum leiðum.
Á Austurlandi eru vegirnir um Fjarðarheiði og frá Djúpavogi að Höfn lokaðir. Þæfingur er á Fagradal ásamt skafrenningi og einbreiðum köflum en þæfingur er í Norðfirði. Ófært er víða, meðal annars um Vatnsskarð eystra, Öxi og Breiðdalsheiði.
Á Suðurlandi eru hálkublettir á milli Víkur og Klausturs. Annars verður hálka eða hálkublettir á flestum leiðum en snjóþekja á stöku stað.
Á Vesturlandi er víða hálka en eitthvað er um hálkubletti og snjóþekju. Á Vestfjörðum er hálka á flestum leiðum.
Á Norðurlandi er snjóþekja á Öxnadalsheiði og Ólafsfjarðarvegi en hálka á mörgum leiðum. Víkurskarði hefur verið lokað vegna snjóa.
Spáð er austan og suðaustan 13-20 m/s sunnan- og vestantil í dag og fer að snjóa þar upp úr hádegi en von á rigningu eða slyddu síðdegis. Vindur verður hægari og úrkomulítið um landið norðaustanvert. Veður fer hlýnandi og hiti víða núll til átta stig síðdegis, hlýjast sunnan heiða.