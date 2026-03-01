Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Sindri Sverrisson skrifar 1. mars 2026 12:57 Sara Björk Gunnarsdóttir og Árni Vilhjálmsson hafa búið í Sádi-Arabíu frá árinu 2024. Instagram/@sarabjork90 Knattspyrnuparið Sara Björk Gunnarsdóttir og Árni Vilhjálmsson býr með syninum Ragnari Frank í Sádi-Arabíu, nærri stríðsástandinu sem nú geisar í Mið-Austurlöndum. Sara sendi frá sér stutta uppfærslu á Instagram í dag og lét vita af því að fjölskyldan væri örugg, þó að átökin séu nú ansi nærri heimili þeirra. „Við erum örugg í augnablikinu, jafnvel þó að allt sé mjög nálægt heimili okkar hér í Sádi. En staðan er auðvitað mjög óhugnanleg og ekki eitthvað sem við erum vön. Vonandi færist þetta ekki í aukana,“ skrifaði Sara og þakkaði fyrir öll skilaboðin sem henni höfðu borist. Ekki náðist í Söru við gerð fréttarinnar. Sara Björk og Árni eiga soninn Ragnar Frank sem er fjögurra ára gamall.Instagram/@sarabjork90 Íranir hafa heitið hefndum eftir að æðsti leiðtogi landsins var felldur í árásum Ísraels og Bandaríkjanna á ríkið í gær. Þeir hafa svarað árásunum með því að senda eldflaugar á Ísrael og á herstöðvar Bandaríkjanna í nágrannagríkjunum Katar, Barein, Kúveit, Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum, ríkjum sem Sádi-Arabía á landamæri að. Sara og Árni hafa bæði spilað fótbolta í Sádi-Arabíu síðustu misseri en hafa nýverið verið orðuð við íslenska boltann og sögð á heimleið í sumar. Sara er með liði Al Qadsdiah í 4. sæti sádiarabísku úrvalsdeildarinnar en liðið spilaði síðast 19. febrúar, í 1-1 jafntefli við Neom. Næsti leikur liðsins er áætlaður 27. mars, gegn Al Ittihad. Árni er leikmaður Al Taraji í sádiarabísku C-deildinni, þar sem næsti leikur er 7. mars við Al Washm. Sádi-Arabía Sádiarabíski boltinn Mest lesið Sjáðu Loga Geirs hengja Frakkann og tryggja sér titil Sport „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Fótbolti Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Enski boltinn Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Enski boltinn Í öngum sínum eftir tapið á Íslandi: „Eitt neyðarlegasta tap í sögu þjóðarinnar“ Körfubolti Tilþrif Elvars þau bestu í heimi á föstudaginn Körfubolti Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Íslenski boltinn Utan vallar: Himnafaðirinn, Jordan og kvöldið hans Elvars Körfubolti Fleiri fréttir Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Tómas Bent og félagar auka forskotið á toppnum Aldrei spurning á Anfield Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Katla veik og Karitas kölluð til Spánar Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri „Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi“ Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Áhorfendur hlupu inn á völlinn og sneru Messi niður í jörðina Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Valgeir var tekinn af velli eftir aðeins tuttugu mínútna leik Hitti loksins liðsfélaga sína aftur eftir að hafa bjargað kærustunni úr eldhafi Sjá meira