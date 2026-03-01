Fótbolti

Sara og fjöl­skylda örugg en staðan hræðir

Sindri Sverrisson skrifar
Sara Björk Gunnarsdóttir og Árni Vilhjálmsson hafa búið í Sádi-Arabíu frá árinu 2024.
Knattspyrnuparið Sara Björk Gunnarsdóttir og Árni Vilhjálmsson býr með syninum Ragnari Frank í Sádi-Arabíu, nærri stríðsástandinu sem nú geisar í Mið-Austurlöndum.

Sara sendi frá sér stutta uppfærslu á Instagram í dag og lét vita af því að fjölskyldan væri örugg, þó að átökin séu nú ansi nærri heimili þeirra.

„Við erum örugg í augnablikinu, jafnvel þó að allt sé mjög nálægt heimili okkar hér í Sádi. En staðan er auðvitað mjög óhugnanleg og ekki eitthvað sem við erum vön. Vonandi færist þetta ekki í aukana,“ skrifaði Sara og þakkaði fyrir öll skilaboðin sem henni höfðu borist. Ekki náðist í Söru við gerð fréttarinnar.

Sara Björk og Árni eiga soninn Ragnar Frank sem er fjögurra ára gamall.Instagram/@sarabjork90

Íranir hafa heitið hefndum eftir að æðsti leiðtogi landsins var felldur í árásum Ísraels og Bandaríkjanna á ríkið í gær. Þeir hafa svarað árásunum með því að senda eldflaugar á Ísrael og á herstöðvar Bandaríkjanna í nágrannagríkjunum Katar, Barein, Kúveit, Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum, ríkjum sem Sádi-Arabía á landamæri að.

Sara og Árni hafa bæði spilað fótbolta í Sádi-Arabíu síðustu misseri en hafa nýverið verið orðuð við íslenska boltann og sögð á heimleið í sumar.

Sara er með liði Al Qadsdiah í 4. sæti sádiarabísku úrvalsdeildarinnar en liðið spilaði síðast 19. febrúar, í 1-1 jafntefli við Neom. Næsti leikur liðsins er áætlaður 27. mars, gegn Al Ittihad.

Árni er leikmaður Al Taraji í sádiarabísku C-deildinni, þar sem næsti leikur er 7. mars við Al Washm.

Sádi-Arabía Sádi­arab­ísk­i boltinn

