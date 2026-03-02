Enski boltinn

Ældi svaka­lega á völlinn en hélt svo á­fram að spila

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Framherjinn Oli McBurnie losaði sig bara við þessa gusu og hélt svo áfram að spila.
Framherjinn Oli McBurnie lét ekki smá ælupest stoppa sig í því að hjálpa Hull City að krækja í mikilvæg stig í ensku B-deildinni í fótbolta um helgina.

McBurnie og félagar í Hull City unnu mikilvægan 1-0 útisigur á Portsmouth um helgina og þessi þrjú stig skiluðu liðinu upp í fimmta sætið í deildinni sem myndi þýða sæti í umspilinu um laust sæti í ensku úrvalsdeidinni.

McBurnie spilaði allar níutíu mínúturnar í umræddum leik sem er fréttnæmt miðað við það sem gekk á hjá honum á leið út á völlinn í hálfleik.

Þegar leikmennirnir bjuggu sig undir seinni hálfleikinn hallaði McBurnie sér skyndilega fram og setti hendurnar á hnén. Liðsfélagi hans var á leiðinni til McBurnie en leit fljótt undan. Framherjanum leið alls ekki vel og ældi á grasið.

„Ég gat ekki haldið aftur af mér,“ sagði Oli McBurnie seinna en hann ældi beint út á völlinn. Hann hélt samt áfram að spila og hefur sjálfur skýringu á myndunum.

„Kannski þarf að minnka koffíngelið í hálfleik,“ skrifaði McBurnie á X eftir leik.

Eftir æluna virðist hann líka hafa náð sér fljótt því McBurnie spilaði restina af leiknum og eftir leik fagnaði hann sigrinum með aðdáendum sem höfðu ferðast suður til Portsmouth.

Framherjinn skoraði reyndar ekki mark í leiknum en liðsfélaginn Matt Crooks skoraði eina mark leiksins á 73. mínútu.

