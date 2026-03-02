Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. mars 2026 11:32 Framherjinn Oli McBurnie losaði sig bara við þessa gusu og hélt svo áfram að spila. x Framherjinn Oli McBurnie lét ekki smá ælupest stoppa sig í því að hjálpa Hull City að krækja í mikilvæg stig í ensku B-deildinni í fótbolta um helgina. McBurnie og félagar í Hull City unnu mikilvægan 1-0 útisigur á Portsmouth um helgina og þessi þrjú stig skiluðu liðinu upp í fimmta sætið í deildinni sem myndi þýða sæti í umspilinu um laust sæti í ensku úrvalsdeidinni. McBurnie spilaði allar níutíu mínúturnar í umræddum leik sem er fréttnæmt miðað við það sem gekk á hjá honum á leið út á völlinn í hálfleik. 🤣🤣🤣🤮#hcafc https://t.co/zQMUPNjihO pic.twitter.com/3Gzp6YnuJv— Championship Terrace Talk (@ChampionshpTalk) February 28, 2026 Þegar leikmennirnir bjuggu sig undir seinni hálfleikinn hallaði McBurnie sér skyndilega fram og setti hendurnar á hnén. Liðsfélagi hans var á leiðinni til McBurnie en leit fljótt undan. Framherjanum leið alls ekki vel og ældi á grasið. „Ég gat ekki haldið aftur af mér,“ sagði Oli McBurnie seinna en hann ældi beint út á völlinn. Hann hélt samt áfram að spila og hefur sjálfur skýringu á myndunum. „Kannski þarf að minnka koffíngelið í hálfleik,“ skrifaði McBurnie á X eftir leik. Eftir æluna virðist hann líka hafa náð sér fljótt því McBurnie spilaði restina af leiknum og eftir leik fagnaði hann sigrinum með aðdáendum sem höfðu ferðast suður til Portsmouth. Framherjinn skoraði reyndar ekki mark í leiknum en liðsfélaginn Matt Crooks skoraði eina mark leiksins á 73. mínútu. Enski boltinn Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ Enski boltinn Fleiri fréttir Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Sjá meira