„Ég hef bara miklar á­hyggjur af þessu“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hjálmar Örn Jóhannsson ræddi við Messuna um ástandið í herbúðum Tottenham.
Tottenham hefur ekki enn unnið deildarleik á árinu 2026 og nálgast nú hratt harða fallbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Sunnudagsmessan vildi heyra í þekktasta Tottenham-stuðningsmanni landsins, Hjálmari Erni Jóhannssyni og fá hans mat á stöðunni.

Hjálmar horfði á Tottenham tapa 2-1 á móti Fulham í ensku úrvalsdeildinni í gær.

„Maður er orðinn virkilega stressaður núna,“ sagði Hjálmar. Tottenham er nú bara fjórum stigum á undan West Ham sem situr í fallsæti.

Kjartan Atli Kjartansson, umsjónarmaður Sunnudagsmessunnar, spurði Hjamma hreint út hvort að honum fyndist vera raunveruleg hætta á því að Tottenham falli úr ensku úrvalsdeildinni í vor.

Þetta er bara agalegt

„Eftir leikinn í dag, já. Þetta er bara agalegt og þetta var svo hræðilegt að það var rosalegt. Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu og ég get alveg sagt ykkur að við gætum orðið fyrsta liðið til að spila í Meistaradeildinni og í Championship-deildinni,“ sagði Hjálmar en það gengur mun betur hjá enska liðinu í Meistaradeildinni.

„Það er enginn sem kemur og bjargar okkur,“ sagði Hjálmar og rifjaði upp þegar Jurgen Klinsmann kom sterkur inn undir lok síðustu aldar.

Áttum bara að fá stemningsmann inn

„Ég held að það verði mistök að ráða [Igor] Tudor. Við áttum að fá mann, bara stemningskall inn. Einhver taktík, innköst eða eitthvað formation kjaftæði skiptir engu máli. Við áttum bara að fá stemningsmann inn. Þetta var algjört klúður,“ sagði Hjálmar.

Hann hafði líka áhyggjur af því að allt hafi farið að ganga á afturfótunum þegar hann fór að syngja Tottenham-lagið sitt sem hann gaf smá sýnishorn af í viðtalinu. Það má sjá allt viðtalið við Hjálmar hér fyrir neðan.

