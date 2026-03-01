Allir sem hylji munninn verði reknir út af

Fótbolti

Valur Páll Eiríksson skrifar
Infantino vill að menn hætti að fela samskipti sín á milli.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Gianni Infantino, forseti FIFA, leggur mikla áherslu á reglubreytingar sem komi í veg fyrir að leikmenn hylji munn sinn meðan þeir eiga í samskiptum á fótboltavellinum.

Síðustu ár hefur borið meira á því að leikmenn hylji munn sinn með treyjunni þegar þeir eiga samskipti innan vallar. Það þarf ekki að vera vegna þess að menn segi eitthvað sem þeir megi ekki segja og geta það verið heldur léttvæg samskipti milli félaga.

Menn vilji með þessu koma í veg fyrir að varalesarar greini persónuleg samskipti.

Þessi iðja hefur birst í nýju samhengi síðustu vikur eftir ásökun Vinicius Junior á hendur Gianluca Prestianni um kynþáttaníð í leik Real Madrid og Benfica í Meistaradeild Evrópu.

IFAB, sem hefur yfirumsjón með alþjóðlegu regluverki í fótbolta, lagði til breytingar sem taka á því að menn hylji munn sinn með þessum hætti.

Forseti FIFA ítrekaði vilja til breytinga í viðtali við Sky Sports í dag.

„Ef leikmaður hylur munninn og segir eitthvað, og það hefur afleiðingar sem varða kynþáttafordóma, þá verður hann auðvitað að vera rekinn af velli,“ sagði Gianni Infantino við Sky.

„Það verður að vera gert ráð fyrir að hann hafi sagt eitthvað sem hann hefði ekki átt að segja, annars hefði hann ekki þurft að hylja munninn.“

