Allir sem hylji munninn verði reknir út af Valur Páll Eiríksson skrifar 1. mars 2026 22:16 Infantino vill að menn hætti að fela samskipti sín á milli. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images Gianni Infantino, forseti FIFA, leggur mikla áherslu á reglubreytingar sem komi í veg fyrir að leikmenn hylji munn sinn meðan þeir eiga í samskiptum á fótboltavellinum. Síðustu ár hefur borið meira á því að leikmenn hylji munn sinn með treyjunni þegar þeir eiga samskipti innan vallar. Það þarf ekki að vera vegna þess að menn segi eitthvað sem þeir megi ekki segja og geta það verið heldur léttvæg samskipti milli félaga. Menn vilji með þessu koma í veg fyrir að varalesarar greini persónuleg samskipti. Þessi iðja hefur birst í nýju samhengi síðustu vikur eftir ásökun Vinicius Junior á hendur Gianluca Prestianni um kynþáttaníð í leik Real Madrid og Benfica í Meistaradeild Evrópu. IFAB, sem hefur yfirumsjón með alþjóðlegu regluverki í fótbolta, lagði til breytingar sem taka á því að menn hylji munn sinn með þessum hætti. Forseti FIFA ítrekaði vilja til breytinga í viðtali við Sky Sports í dag. „Ef leikmaður hylur munninn og segir eitthvað, og það hefur afleiðingar sem varða kynþáttafordóma, þá verður hann auðvitað að vera rekinn af velli,“ sagði Gianni Infantino við Sky. „Það verður að vera gert ráð fyrir að hann hafi sagt eitthvað sem hann hefði ekki átt að segja, annars hefði hann ekki þurft að hylja munninn.“ FIFA Mest lesið Sjáðu Loga Geirs hengja Frakkann og tryggja sér titil Sport Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti Í landsliðið því lítill ættingi er á leiðinni Körfubolti Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Enski boltinn Arsenal vann hornspyrnukonsert Enski boltinn Búin að þríbæta þrjátíu ára met Guðrúnar Sport Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti Tilþrif Elvars þau bestu í heimi á föstudaginn Körfubolti Stelpur með fötlun unnu í opnum flokki Sport Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Fótbolti Fleiri fréttir Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sögulega slakur árangur FCK Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Sjáðu Kristian skora og afgreiða Feyenoord Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Hristu af sér Bodö tapið og eru skrefi nær titlinum Kane og Kimmich kláruðu Dortmund Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Þrenna Yamal kláraði Villarreal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Tómas Bent og félagar auka forskotið á toppnum Aldrei spurning á Anfield Liðin úr Bestu röðuðu inn mörkum Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Katla veik og Karitas kölluð til Spánar Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Sjá meira