Barcelona tryggði sér örugglega sæti í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir sigur á Newcastle í miklum markaleik á nýja Nývangi í kvöld.
Barcelona vann leikinn 7-2 og þar með 8-3 samanlagt. Barcelona mætir líklegast Atletico Madrid í átta liða úrslitunum en liðið spilar seinni leikinn sinn við Tottenham seinna í kvöld.
Raphinha átti stórleik eins og oft áður í Meistaradeildinni í vetur en hann var með tvö mörk og tvær stoðsendingar í leiknum.
Newcastle jafnaði tvisvar sinnum á fyrsta hálftímanum en vítaspyrnumark með síðustu spyrnu fyrri hálfleiks kom Barcelona yfir og Börsungar röðpuðu síðan inn mörkunum í seinni hálfleiknum.
Raphinha kom Barcelona í 1-0 strax á sjöttu mínútu eftir stoðsendingu Fermín López en Newcastle var ekki lengi að svara fyrir sig eftir frábæra skyndisókn. Lewis Hall setti boltann í markið og í hlaup frá Anthony Elanga sem kláraði færið mjög vel.
Barcelona var ekki lengi að komast aftur yfir. Lamine Yamal vinnur aukaspyrnu og eftir hana skallar Gerard Martín boltann fyrir fætur Marc Bernal sem skorar af stuttu færi.
Elanga skoraði sitt annað mark á fyrsta hálftímanum og jafnaði metin að þessu sinni eftir undirbúning frá Harvey Barnes.
Fyrri hálfleikurinn endaði illa fyrir enska liðið. Kieran Trippier var togað niður Raphinha og dómarinn dæmdi víti eftir að hafa farið á skjáinn. Lamine Yamal tók vítið og skoraði þrátt fyrir að Aaron Ramsdale markvörður hafi verið í boltanum. Þetta var síðasta spyrna hálfleiksins.
Börsungar brunuðu svo yfir gestina í seinni hálfleik með því að skora þrjú mörk á tíu mínútna kafla. Fermin Lopez skoraði það fyrsta eftir stungusendingu frá Raphinha en svo skoraði Robert Lewandowski tvisvar.
Fyrst skallaði Lewandowski inn hornspyrnu frá Raphinha og svo afgreiddi hann boltann í netið eftir að Lamine Yamal hafði spilað hann frían.
Raphinha kórónaði stórleik sinn með því að skora sjöunda markið á 72. mínútu eftir að hafa komist inn í sendingu varnarmanns Newcastle. Það var lokamark leiksins og dómarinn var ekkert að kvelja leikmenn Newcastle og flautaði leikinn af strax eftir níutíu mínútur.