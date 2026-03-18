„Hann var eins og spenntur krakki í leikfangabúð" Sindri Sverrisson skrifar 18. mars 2026 13:51 Gylfi Þór Sigurðsson er í íslenska landsliðinu á nýjan leik en Albert Guðmundsson fær hins vegar hvíld. Samsett/KSÍ/Getty „Mér fannst hann eiga skilið að vera í þessum hópi," sagði Arnar Gunnlaugsson um valið á Gylfa Þór Sigurðssyni í landsliðið á nýjan leik. Hann hreifst mjög af framgöngu Gylfa í Mexíkó í síðasta mánuði. Frá því að Arnar tók við landsliðinu hefur Gylfi ekki verið í aðalhópnum en hann var hins vegar valinn í vináttulandsleik gegn Mexíkóum í febrúar, þegar hópurinn var nánast bara skipaður leikmönnum úr Bestu deildinni. Núna fær Gylfi, markahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi, hins vegar að spila með hinum bestu leikmönnum þjóðarinnar, gegn Kanada og Haítí í Toronto í lok þessa mánaðar. En af hverju að velja Gylfa nú en ekki fyrr? „Það heillaði mig frá fyrsta símtali sem ég tók við hann að hann var eins og spenntur krakki í leikfangabúð, að joina í Mexíkó, sem kannski fyrir fram miðað við hans feril hefði ekki verið mest spennandi verkefni í heimi. En hann var svo tilbúinn, kom svo til Mexíkó og var algjörlega frábær, innan vallar sem utan," sagði Arnar. „Ég held að með Gylfa, Jóa og Aron, að þeir geti hjálpað okkur í haust að því gefnu að þeir verði í góðu standi og spili reglulega. Ég er sannfærður um það," sagði Arnar en vináttulandsleikirnir nú og í sumar eru hluti af undirbúningi fyrir nýja leiktíð í Þjóðadeildinni í haust. Jóhann Berg Guðmundsson er hins vegar ekki í hópnum núna, og ekki heldur Albert Guðmundsson. Meiðsli ráða ákvörðuninni um Albert en Jóhann er án félags og hefur verið sterklega orðaður við Breiðablik. Taldi betra að Albert fengi hvíld „Ég átti gott samtal við Jóa í gær eða fyrradag. Við töldum það best að hann yrði ekki í þessum hópi, sem hann skildi mjög vel. Það eru ákveðin tímamót núna hjá kappanum um hvað gera skal. Ég tjáði honum það að ég teldi að hann gæti hjálpað okkur í haust, en svo hefur maður ekki áhrif á hvað hann og hans fjölskylda velja. Mögulega koma þau heim og það væri mikil innspýting fyrir Bestu deildina að sjá hann og Gylfa kljást í fyrsta leik í Bestu deildinni. Núna þarf hann að liggja undir feld og taka ákvörðun í framhaldinu en ef þeir eru „all in" og í standi tel ég að þeir geti hjálpað mikið í haust. Albert hefur verið að ströggla mikið með ökklann á sér í vetur. Þetta er leiðinlegt. Maður hefði getað valið hann en þá missir hann af góðu tækifæri til að jafna sig almennilega. Hann fer í sprautumeðferð. Stundum er skammtímaávinningur ekki góður. Þó að hann vildi koma og spila þá töldum við þetta langbest í stöðunni, að hann myndi fá sig fullkomlega góðan, taka sprautumeðferðina og eiga góðan séns á að klára tímabilið vel fyrir sitt félag," sagði Arnar.