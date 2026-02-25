Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt

Omar Berrada framkvæmdastjóri Manchester United segir að ávinningurinn af „breytingum utan vallar“ hjá félaginu sjáist nú í bættri fjárhagsafkomu og það þrátt fyrir að skuldir félagsins nálgist nú 1,3 milljarða punda.
United hefur skilað 32,6 milljóna punda rekstrarhagnaði, eða 5,3 milljörðum íslenskra króna, fyrir sex mánaða tímabil sem lauk 31. desember 2025. Þetta er í mikilli andstöðu við 3,9 milljóna punda tap á sama tímabili fyrir tólf mánuðum sem jafngilti 644 milljónum í íslenskum krónum.
Hins vegar tók United einnig út 25 milljónir punda til viðbótar á yfirdráttarlán sitt, sem nú stendur í 295,7 milljónum punda eða í næstum því 49 milljörðum í íslenskum krónum. Breska ríkisútvarpið segir frá.
Með því, skuldunum sem fylgdu yfirtöku Glazer-fjölskyldunnar og viðbótarskuldbindingum upp á meira en 500 milljónir punda – sem eru að mestu leyti útistandandi greiðslur fyrir leikmannakaup – skuldaði félagið svimandi 1,29 milljarða punda í lok síðasta árs. Það jafngildir 213 milljörðum í íslenskum krónum.
View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport)
A post shared by BBC SPORT (@bbcsport)
United hefur enn ekki gefið upp hvernig það hyggst fjármagna nýja völlinn sinn, sem líklega mun kosta meira en tvo milljarða punda, þótt tölurnar sýni hvers vegna félagið er svo ákaft að komast aftur í Meistaradeildina eftir tveggja ára fjarveru.
Heildartekjur á umræddu tímabili voru 190,3 milljónir punda en viðskiptatekjur drógust saman um átta prósent frá fyrri tólf mánuðum og námu 78,5 milljónum punda. Laun lækkuðu hins vegar einnig um níu prósent og námu 75,1 milljón punda.
Síðan Sir Jim Ratcliffe eignaðist 29 prósenta hlut í félaginu fyrir tveimur árum hefur hann staðið fyrir miklum niðurskurði, þar á meðal tveimur uppsagnahrinum þar sem 450 störf voru lögð niður.
Að auki hafa mörg starfsmannahlunnindi, þar á meðal greitt mötuneyti fyrir starfsfólk, verið afnumin.
Heimildir innan United halda því fram að þetta hafi gert kleift að fjárfesta meira í gagnagreiningu hjá félaginu.
Ekkert var minnst á það í ársreikningnum hversu mikið United greiddi fyrir að reka aðalþjálfarann Ruben Amorim, þar sem það gerðist eftir uppgjörstímabilið.
„Við erum nú að sjá jákvæð fjárhagsleg áhrif af breytingum okkar utan vallar koma fram bæði í kostnaði og arðsemi,“ sagði Berrada.
„Við höldum áfram að setja fótboltann í fyrsta sæti og niðurstöður dagsins sýna undirliggjandi styrk starfsemi okkar á meðan við höldum áfram að sækjast eftir bestu mögulegu fótboltaárangri fyrir karla- og kvennalið okkar.“