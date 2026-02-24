„Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. febrúar 2026 21:45 Ágúst var hætt kominn á leið heim úr vinnu. Ágúst Elí Ólafsson var hætt kominn í gær á Miklubraut þar sem hann var á leið heim úr vinnu en trjádrumbi var kastað í rúðuna hans af göngubrú við Skeifuna. Hann segist þakklátur fyrir að ekki hafi farið verr en biðlar til foreldra um að brýna fyrir börnum sínum hve hættuleg slík uppátæki séu. Hann tilkynnti málið til lögreglu, enda heyrði hann af öðru nýlegu dæmi við sömu brúna. „Þetta var alveg ótrúlega mikið högg,“ segir Ágúst Elí í samtali við Vísi. „Spýtudrumburinn lendir þarna í kantinum á rúðunni, ég hélt ég hefði keyrt á einhvern gangandi vegfaranda sem hefði stokkið fyrir bílinn, svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum, ég negli niður.“ Auk rúðunnar hafi hliðarspegillinn verið í köku og ljóst að tjónið er töluvert. Ágúst segir mildi að umferðin á einmitt þessum tímapunkti á Miklubrautinni hafi ekki verið það mikil. Enginn hafi verið fyrir aftan hann til að keyra á hann þegar hann snarhemlaði. Maður í bíl fyrir aftan hann hafi einnig stoppað. „Og segir mér að hann hafi séð krakka kasta þessari spýtu, svo lít ég og sé hann hlaupa í burtu hinumegin við brúna inn í Gerðarhverfi. Maður er ótrúlega heppinn, ég hefði alveg getað sveigt á þessum tímapunkti, klesst á annan bíl eða fengið annan bíl hreinlega aftan á mig.“ Ágúst segist oft hafa séð krakka kasta snjóboltum af göngubrúnum yfir Miklubraut.Vísir/Vilhelm Annar sem fékk grjóthnullung inn um rúðuna Ágúst segist keyra þarna um daglega. Hann hafi oft séð krakka kasta niður snjóbolta þarna. Það sé vissulega saklausara en geti reynst stórhættulegt, enda Miklubrautin stofnbraut þar sem hámarkshraði er áttatíu kílómetrar. Hann telur krakkann hafa verið á aldrinum tíu til fjórtán ára. Líklega hafa flestir keyrt undir umrædda brú við Skeifuna. „Svo hringdi ég í bílrúðuskiptafyrirtæki eftir þetta og starfsmaður þar sagði mér eftir að ég útskýrði hvað hafði komið fyrir að þeir hefðu fengið bíl nýlega til sín sem hafi lent í þessu á nákvæmlega sama stað. Sá fékk víst grjót inn um rúðuna hjá sér og mælaborðið brotnaði.“ Hann segist líklega munu hugsa sig tvisvar um næst þegar hann keyri undir göngubrúna. Ljóst sé að foreldrar þurfi að ræða við börn sín um málið en Ágúst hefur látið lögreglu vita. Lögreglumál Reykjavík Umferð Börn og uppeldi Mest lesið Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Innlent Miðflokki fatast flugið Innlent Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Innlent Lausir endar í Edition-málinu Innlent „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Innlent Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Innlent Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu Innlent Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Erlent Fleiri fréttir „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Tímamót og glæný könnun Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Reykjadalur fær ekki styrki og fellir niður hluta starfsins Guðmundur Ingi í formlegar viðræður við Vor til vinstri Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Fjögur ár frá innrás Rússa og milljarðar bætast í ríkiskassann Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Lausir endar í Edition-málinu „Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Biðja fólk um að fóðra ekki fuglana í kirkjugörðunum Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Stór hluti hærra skrásetningargjalds fari í að borga veitingareikning HÍ Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Vopnin ekki til að drepa, heldur verja „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Sjá meira