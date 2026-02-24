Innlent

„Svo sprakk rúðan og gler­brot út um allt í bílnum“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Ágúst var hætt kominn á leið heim úr vinnu.
Ágúst var hætt kominn á leið heim úr vinnu.

Ágúst Elí Ólafsson var hætt kominn í gær á Miklubraut þar sem hann var á leið heim úr vinnu en trjádrumbi var kastað í rúðuna hans af göngubrú við Skeifuna. Hann segist þakklátur fyrir að ekki hafi farið verr en biðlar til foreldra um að brýna fyrir börnum sínum hve hættuleg slík uppátæki séu. Hann tilkynnti málið til lögreglu, enda heyrði hann af öðru nýlegu dæmi við sömu brúna.

„Þetta var alveg ótrúlega mikið högg,“ segir Ágúst Elí í samtali við Vísi. „Spýtudrumburinn lendir þarna í kantinum á rúðunni, ég hélt ég hefði keyrt á einhvern gangandi vegfaranda sem hefði stokkið fyrir bílinn, svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum, ég negli niður.“

Auk rúðunnar hafi hliðarspegillinn verið í köku og ljóst að tjónið er töluvert. Ágúst segir mildi að umferðin á einmitt þessum tímapunkti á Miklubrautinni hafi ekki verið það mikil. Enginn hafi verið fyrir aftan hann til að keyra á hann þegar hann snarhemlaði. Maður í bíl fyrir aftan hann hafi einnig stoppað.

„Og segir mér að hann hafi séð krakka kasta þessari spýtu, svo lít ég og sé hann hlaupa í burtu hinumegin við brúna inn í Gerðarhverfi. Maður er ótrúlega heppinn, ég hefði alveg getað sveigt á þessum tímapunkti, klesst á annan bíl eða fengið annan bíl hreinlega aftan á mig.“

Ágúst segist oft hafa séð krakka kasta snjóboltum af göngubrúnum yfir Miklubraut.Vísir/Vilhelm

Annar sem fékk grjóthnullung inn um rúðuna

Ágúst segist keyra þarna um daglega. Hann hafi oft séð krakka kasta niður snjóbolta þarna. Það sé vissulega saklausara en geti reynst stórhættulegt, enda Miklubrautin stofnbraut þar sem hámarkshraði er áttatíu kílómetrar. Hann telur krakkann hafa verið á aldrinum tíu til fjórtán ára.

Líklega hafa flestir keyrt undir umrædda brú við Skeifuna.

„Svo hringdi ég í bílrúðuskiptafyrirtæki eftir þetta og starfsmaður þar sagði mér eftir að ég útskýrði hvað hafði komið fyrir að þeir hefðu fengið bíl nýlega til sín sem hafi lent í þessu á nákvæmlega sama stað. Sá fékk víst grjót inn um rúðuna hjá sér og mælaborðið brotnaði.“

Hann segist líklega munu hugsa sig tvisvar um næst þegar hann keyri undir göngubrúna. Ljóst sé að foreldrar þurfi að ræða við börn sín um málið en Ágúst hefur látið lögreglu vita.

Lögreglumál Reykjavík Umferð Börn og uppeldi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið