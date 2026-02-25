Fangavörður á ónefndri stafsstöð Fangelsismálastofnunar hefur verið sendur í leyfi frá störfum, grunaður um brot í opinberu starfi.
Morgunblaðið greinir frá þessu og hefur eftir Karli Inga Vilbergssyni héraðssaksóknara að málið sé til rannsóknar. Viðkomandi mun hafa verið yfirheyrður og hefur nú stöðu grunaðs.
Blaðið segir að málið hafi komið upp í tengslum við rannsókn á lögmanninum Gunnari Gíslasyni, sem handtekinn var seint á síðasta ári í tengslum við rannsókn á fíkniefnaræktun á Raufarhöfn.
Við þá rannsókn mun lögregla hafa komist á snoðir um samskipti lögmannsins og fangavarðarins og er sá síðarnefndi grunaður um að hafa lekið upplýsingum um gæsluvarðhaldsfanga.
Blaðið hefur einnig eftir lögreglunni á Norðurlandi eystra að ekki séu veittar upplýsingar um hvort meint brot fangavarðarins tengist málinu á Raufarhöfn.