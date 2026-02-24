Innlent

Biðla til fólks að vera undir­búið undir vetrarfærð á morgun

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögreglan birtir þessa mynd af vetrarfærð á Reykjanesbraut.
Lögreglan á Suðurnesjum auk lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu biðlar til vegfarenda um að taka ekki óþarfa áhættu og fara ekki af stað á vanbúnum bílum þar sem spáð sé snjókomu víða á suðvestanverðu landinu á morgun með vetrarfærð. Þá er fólk hvatt til að fylgjast vel með færð og veðurspá.

Lögreglan minnir á veðrið í færslu á samfélagsmiðlum. Vísir greindi frá viðvörun Vegagerðarinnar í dag þar sem segir að snjókomunni á morgun muni fylgja krefjandi akstursskilyrði, meðal annars í efri byggðum höfuðborgarsvæðisins.

Sagði í tilkynningunni að enn væri nokkur óvissa hvar muni snjóa mest. en nýjustu spár gera ráð fyrir krefjandi akstursskilyrðum á Reykjanesbraut, efri byggðum höfuðborgarsvæðisins og á Hellisheiði á milli klukkan 14:00 og 19:00 á morgun.

