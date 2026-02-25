Talsmaður rekstraraðila veitingahúsa segir svör borgarinnar vegna stöðumælasekta starfsfólks veitingahúsa við affermingar ekki standast fulla skoðun. Gert sé ráð fyrir undanþágum fyrir litlar sendingar í miðborgum nágrannalandanna. Talsmaðurinn kallar eftir samtali, auglýsir eftir stjórnmálamönnum og býður sig fram í „friðarviðræður“ vegna málsins.
Vísir ræddi í gær við Hjalta Vignisson eiganda hamborgarastaðarins 2guys við Hlemm. Starfsmenn þar hafa ítrekað fengið stöðumælasektir þegar þeir hafa affermt vörur, jafnvel þó þeir hafi einungis stoppað örstutt fyrir utan veitingastað sinn. Hamborgarastaðurinn er beint á móti Hlemmi og er svæðið nú einungis fyrir gangandi vegfarendur og er vörulosun heimil á milli 07:00 og 11:00. Sagðist Hjalti hafa mætt skilningsleysi á vegum borgarinnar vegna málsins, losunartíminn henti ekki.
Sagði borgin í svörum til Vísis að reglurnar væru sambærilegar og í nágrannalöndum Íslands. Til að mynda Strikinu í Kaupmannahöfn, göngugötunni í Árósum, göngutgötum og torgum í Osló og öðrum miðborgum á Norðurlöndunum sé vöruafhending einnig almennt heimiluð til kl. 11 og sums staðar einungis til 9 á ákveðnum dögum.
Í tilkynningu til Vísis sem jafnframt var send á borgarstjóra og borgarfulltrúa spyr Einar Bárðarson framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði meðal annars hvort kominn sé tími á friðarviðræður í Reykjavík? Hann segir þar meðal annars að endalausri aðför Bílastæðasjóðs gegn litlum fyrirtækjum í borginni verði að linna.
„Við skiljum öll að vöruafhendingar á stórum bílum verður að stilla á ákveðna tíma og það fyrirkomulag er nánast í öllum borgum þar sem einhverju er varið í en hins vegar eru flestar þessar borgir með undantekningar fyrir minni afhendingar í örstoppum,“ segir í tilkynningunni. Þar vísar Einar meðal annars til danskrar reglugerðar.
„Í frétt í dag segir fulltrúi borgarinnar að afhendingar séu bara á ákveðnum tímum í öllum borgum Norðurlandanna og bendir á Kaupmannahöfn máli sínu til stuðnings. Það er bara hálfur sannleikurinn því þar eru undanþágur fyrir smásendingar en ekki veiðileyfi á þær fyrir Bílastæðasjóð Kaupmannahafnar.“
Einar ræddi stöðuna í veitingageiranum í kvöldfréttum Sýnar í október síðastliðnum. Sagði hann veitingamenn uggandi yfir erfiðum rekstrarskilyrðum.
Einar segist í samtali við Vísi þekkja vel til í málaflokknum þar sem hann hafi eitt sinn verið starfsmaður Höfuðborgastofu í tæp þrjú ár frá 2012. Hann segir kominn tíma á samtal.
„Það er alveg eðlilegt að flutningabílar sem afhenda vörur á brettum hafi bara ákveðinn tíma, en til þess að leysa tilfallandi vandamál, sinna biluðum búnaði, fara með minni sendingar þá verður að vera hægt að sendast með þær á venjulegum bílum, þetta á ekki að vera svona flókið,“ segir Einar.
Hann bendir á að í miðborginni séu þetta mest allt minni, í mesta lagi meðalstór fyrirtæki. Sektir upp á tíu þúsund krónur í hvert sinn séu fljótar að safnast upp. Hann bendir á að rekstraraðilar 2guys hafi gert sitt til að trekkja fólk að Hlemmi, svæði sem borgin hafi og sé raunar enn að gera upp fyrir gangandi vegfarendur.
„Reykjavíkurborg hefur eytt hundruðum milljónum í Hlemm og nýtir hægri höndina til að gera svæðið líflegt og svo kemur vinstri höndin og reynir að kæfa hana með svona umgengnisreglum. Þarna er bara ekkert mál að leysa þetta.“
Einar segist lýsa eftir stjórnmálamönnum vegna málsins. „Stjórnmálamenn, sérstaklega í Reykjavík hafa stillt opinberum starfsmönnum upp í skotlínuna. Þeir koma alveg af fjöllum þegar þarf að moka snjó, þegar þarf að salta, þetta er allt einhverjum starfsmönnum að kenna sem búa við takmarkað budget þannig þeir ráða ekki við stöðuna, í stað þess að einhverjir kjarkaðir yfirmenn mæti til leik og segi: Sorry guys, við lögum þetta.“