Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Lovísa Arnardóttir skrifar 25. febrúar 2026 12:01 Helgi var skipaður í embætti árið 2023. Myndin til hægri er skjáskot úr myndbandi sem tekið var á þorrablótinu. Samsett Tveir hafa tilkynnt Helga Jensson, lögreglustjóra á Vestfjörðum, til nefndar um eftirlit með lögreglu, NEL, vegna áreitni og ofbeldis sem hann á að hafa beitt á þorrablótinu Stútungi á Flateyri þann 14. febrúar. Dómsmálaráðuneytinu er kunnugt um málið samkvæmt heimildum fréttastofu. Önnur kvörtunin snýr að kynferðislegri áreitni sem Helgi á að hafa beitt konu á þorrablótinu sem fram fór laugardagskvöldið 14. febrúar. Þá á Helgi einnig að hafa lýst því tvívegis yfir að hann væri lögreglustjóri og þess vegna þyrfti hún að hlýða honum. Konan telur einnig að með því hafi Helgi misbeitt sínu valdi sem lögreglustjóri á Vestfjörðum. Hitt atvikið varðar karlmann sem Helgi á að hafa ráðist að líkamlega á öðrum tíma á sama blóti. Bæði atvikin voru tilkynnt til nefndarinnar stuttu eftir þorrablótið. Helgi segir í samtali við fréttastofu að hann hafi ekki sjálfur fengið tilkynningu um að mál gagnvart honum hafi verið tilkynnt nefndinni. „Ég kannast við að hafa verið á þorrablóti,“ segir Helgi og að það hafi ekkert komið upp honum vitanlega á þorrablótinu. Hann segir ekki óalgengt að atvik varðandi lögreglu eða störf hennar séu tilkynnt til nefndarinnar. „Nefndin mun væntanlega senda mér eitthvað erindi. Það er algengt að það komi kvartanir og þá er þeim bara svarað.“ Áður fjallað um ofbeldishegðun Helga Fjallað var um það árið 1997 í Helgarpóstinum að Helgi hefði beitt tvo menn ofbeldi. Annars vegar síðla árs 1994 á Seyðisfirði og svo nokkrum mánuðum síðar á þorrablóti á Egilsstöðum. Þá var Helgi starfandi hjá sýslumannsembættinu á Austfjörðum. Helgi vísaði þessum ásökunum á bug í viðtali við Helgarpóstinn á sínum tíma og kemur fram í fréttinni að hann hafi ekki fengið áminningu í starfi eða verið kærður vegna atvikanna. Í tilkynningu lögreglunnar á Vestfjörðum þann 16. febrúar segir að þau þorrablót sem hafi farið fram á svæðinu hafi farið vel fram. „Þau þorrablót sem fram fóru á svæðinu sl. helgi virðast hafa farið vel fram eftir því sem lögregla best veit. Það sama á við um þau þorrablót sem haldin hafa verið síðustu helgar og er það vel,“ segir í tilkynningunni. Í myndbandi að neðan frá hljómsveitinni Færibandinu má sjá að mikil stemning var á blótinu. View this post on Instagram A post shared by Færibandið (@faeribandid) Á Austurlandi áður en hann fór vestur Helgi var skipaður í embætti lögreglustjóra á Vestfjörðum í janúar árið 2023. Fyrir það og frá árinu 2015 gegndi hann stöðu aðstoðarsaksóknara og staðgengils lögreglustjórans á Austurlandi auk þess að hafa verið tímabundið settur sýslumaður í nokkur skipti sem og settur héraðsdómari á Austurlandi. Á árunum 1989-2006 starfaði Helgi hjá bæjarfógetanum á Seyðisfirði og sýslumanninum á Seyðisfirði við störf löglærðs fulltrúa, þ.m.t. dómstörf sem þá voru á hendi sýslumanna, utan áranna 1998-1999 þegar hann starfaði við eigin lögmannsstofu og fasteignasölu. Frá árinu 1992 gegndi Helgi stöðu staðgengils sýslumanns á Seyðisfirði. Árið 2006 færði Helgi sig yfir til embættis sýslumanns á Eskifirði þar sem hann gegndi stöðu fulltrúa og staðgengils sýslumanns fram til ársins 2014 og starfaði þar m.a. við lögreglustjórn, stjórnun rannsókna lögreglumála og saksókn auk hefðbundinna verkefna er undir sýslumann heyra. Nefnd um eftirlit með lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2017. Hlutverk nefndarinnar er meðal annars að taka við tilkynningum frá almenningi um meint refsiverð brot, starfsaðferðir eða framkomu lögreglumanna. Á vef nefndarinnar segir að auk þess geti nefndin að eigin frumkvæði skoðað atvik eða verklag lögreglu ef hún telur ástæðu til. Nefndin fékk til sín 125 mál til skoðunar á síðasta ári og er það mestur fjöldi frá stofnun hennar. Margrét Einarsdóttir er formaður nefndarinnar. Fjöldi mála sem hafa borist Nefnd um eftirlit með lögreglu frá stofnun nefndarinnar. Þeim fjölgaði mikið á síðasta ári. Myndin er úr ársskýrslu nefndarinnar fyrir árið 2025.NEL Á vef nefndarinnar segir að hún fari yfir allar kvartanir sem berast og taki skriflega rökstudda ákvörðun um næstu skref. Hlutverk nefndarinnar sé að tryggja að málið fari til réttra aðila innan lögreglu eða ákæruvalds. Nefndin hefur ekki heimild til að rannsaka sakamál, höfða ákæru eða beita lögreglumenn viðurlögum. Málsferðartími hjá nefndinni er að meðaltali þrír mánuðir frá því að öll gögn berast nefndinni. Ákvörðun nefndarinnar getur endað með því að málinu sé vísað til héraðssaksóknara eða ríkissaksóknara ef um refsiverða háttsemi er að ræða, að því sé vísað til viðkomandi lögreglustjóra ef það snýr að starfsaðferðum eða framkomu lögreglumanns eða að því sé vísað til ríkislögreglustjóra ef málið varðar almenna starfshætti lögreglu. Ef nefndin telur ekki ástæðu til frekari meðferðar tekur hún um það skriflega og rökstudda ákvörðun. Ef málið fellur utan starfssviðs nefndarinnar er tilkynningunni vísað frá. Ákvörðun nefndarinnar er send þeim sem tilkynnti og birt viðkomandi embætti, ef við á. Veistu meira um málið eða hefurðu fréttnæma ábendingu? Sendu okkur fréttaskot hér. 